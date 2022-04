Bosz gaat ontluisterend af; Franse regie richt zich op sleutelfiguur op tribune

Donderdag, 14 april 2022 om 22:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:03

Peter Bosz heeft donderdagavond zijn laatste kans op succes dit seizoen in rook zien opgaan. De trainer werd met Olympique Lyon in de Europa League uiterst pijnlijk opzijgezet door een effectief opererend West Ham Untied: 0-3. De heenwedstrijd was in 1-1 geëindigd. Bosz stond vanwege de slechte prestaties in Frankrijk al onder gigantische druk en zou zomaar in West Ham zijn Waterloo kunnen vinden. De Franse regie zocht in de slotfase nadrukkelijk naar Jean-Michel Aulas, de voorzitter van Lyon, die een besluit zal nemen over het aanblijven van Bosz.

Lyon had na vijf minuten pech, toen Karl Toko Ekambi zich ontdeed van West Ham-verdediger Craig Dawson en de paal raakte. Kansen waren er vervolgens over en weer. Jarrod Bowen kreeg een enorme namens West Ham, maar volleerde naast. Aan het eind van de eerste helft sloegen de Engelsen dubbel toe. In de 38ste minuut kopte Dawson een scherp ingedraaide hoekschop binnen, Declan Rice pikte even later een afvallende bal op en schoot die van zestien meter beheerst binnen: 0-2.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jean-Michel Aulas (midden).

Een mokerslag voor Lyon, dat in de tweede helft direct ook de genadeklap kreeg. West Ham speelde zich in de 48ste minuut knap onder de grote druk uit van Lyon, dat in de as van het veld Bowen over het hoofd zag. De middenvelder kon zo doorlopen en maakte het met een geplaatst schot goed af: 0-3. Bosz stuurde zijn manschappen na rust met zeer aanvallende teamgeest het veld in, maar West Ham hield de gelederen gesloten, ook omdat Moussa Dembélé naast volleerde en Tete even later bij de tweede paal naast gleed.