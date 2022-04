Trainer PAOK dreigt: ‘Fans van Marseille kunnen beter thuisblijven'

Vrijdag, 8 april 2022 om 18:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:16

PAOK-trainer Razvan Lucescu heeft enkele bizarre uitspraken gedaan naar aanleiding van de rellen in Marseille, voorafgaand aan het Conference League-duel met Olympique Marseille (2-1) van donderdagavond. Volgende week staat de return in Thessaloniki op het programma en de Roemeense oefenmeester waarschuwt Franse supporters die naar Griekenland willen afreizen: ‘"Hopelijk worden zij in Griekenland op dezelfde manier ontvangen als onze fans hier.”

Het duel tussen Marseille en PAOK stond al voor het eerste fluitsignaal onder hoogspanning. Supporters van de Franse club bestormden in aanloop naar het duel een hotel waar zich medewerkers van PAOK bevonden, terwijl Griekse fans in de binnenstad voor de nodige vernielingen zorgden. Tijdens de wedstrijd ging het vervolgens opnieuw mis toen Payet vanuit het PAOK-vak werd bekogeld met verschillende voorwerpen op het moment dat hij een hoekschop wilde nemen. Het thuispubliek besloot hierop vuurwerk richting het uitvak te schieten, waarna de PAOK-Fans hetzelfde deden.

?? Lucescu s'est montré furieux contre les supporters de l'OM en conférence de presse après la défaite des siens. pic.twitter.com/7gmhV3GJNc — RMC Sport (@RMCsport) April 7, 2022

Lucescu gooide na afloop nog meer olie op het vuur met enkele opmerkelijke uitspraken. “Ik hoop dat Marseille wordt ontvangen op de manier waarop wij vandaag zijn ontvangen”, liet de 53-jarige trainer weten. “Ik ben erg teleurgesteld met wat ik vandaag heb gezien. Dit past niet in het voetbal, zeker niet in deze tijd. Er zijn veel ernstigere dingen aan de hand in de wereld, dan kunnen we er niet bij hebben dat dit ook tijdens het voetbal plaatsvindt. Het is teleurstellend en erg slecht voor het imago van Marseille”, stelt Lucescu. Bij het verlaten van de perszaal zei de trainer nog dat fans van Olympique Marseille beter niet konden afreizen naar Griekenland voor de return.

Pablo Logoria, de voorzitter van Olympique, heeft zich geërgerd aan de uitspraken van Lucescu. Logoria zou de trainer van PAOK volgens RMC Sport hebben gezegd dat hij ‘onverantwoordelijk’ was en dat zijn uitspraken ‘onaanvaardbaar’ waren. Logoria benadrukte dat iedereen moet nadenken over hoe de situatie te kalmeren en niet de fans van de twee groepen de schuld moet geven.

PAOK plaatste vanwege de ongeregeldheden een statement op zijn officiële website. “Na drie dagen van werkelijk ongekende gebeurtenissen in de stad Marseille, met de verantwoordelijkheid van de lokale politie, is het weerzinwekkend om verklaringen van hen te lezen die de Griekse ploeg de schuld geven van de ongekende puinhoop. In een stad met de hoogste criminaliteitscijfers, met aanvallen op supporters van vrijwel alle bezoekende teams, is het op zijn zachtst gezegd ironisch dat de politie de schuld elders zoekt.”

“De politiemacht beschikte over de vertrouwelijke informatie over de tijden en routes van de officiële delegaties van PAOK, informatie die niet alleen werd gelekt met als gevolg dat de officials en teambussen werden aangevallen door verzamelde hooligans, maar die uiteindelijk ook niet werd gebruikt om op zijn minst het hotel te beschermen tegen een georganiseerde aanval. De houding en de verklaringen van de politie bevestigen hun onvermogen om orde op zaken te stellen. Video's van vele aanvallen bevestigen onze woorden. Gelukkig zijn er, door de incompetentie van de leiding van de politie geen slachtoffers gevallen.”