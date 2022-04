Bart van Hintum gaat FC Groningen verruilen voor oude liefde

Dinsdag, 5 april 2022 om 16:42

Bart van Hintum keert na dit seizoen terug bij PEC Zwolle. De 35-jarige verdediger, die eerder tussen 2011 en 2016 al uitkwam voor de Zwollenaren, komt transfervrij over van FC Groningen. Van Hintum tekent bij het in degradatienood verkerende PEC Zwolle een contract voor komend seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Van Hintum kwam dit seizoen tot 24 optredens voor de Trots van het Noorden en produceerde daarin 2 assists. Ondanks dat de Ossenaar tot veel minuten komt bij Groningen moet hij toch vertrekken, iets waar van Hintum eerder al zijn onvrede over uitsprak. “Mark-Jan Fledderus (technisch directeur bij FC Groningen red.) gaf aan dat ik alle verwachtingen had overtroffen. Dat ik een op en top prof ben, voor de sport leef en belangrijk voor het team ben. Alles was helemaal positief, toch kwam de boodschap dat ze mijn contract niet gingen verlengen", zo vertelde Van Hintum tegenover RTV Noord.

Van Hintum had zelf wel een idee waarom Groningen toch tot deze conclusie kwam. “Ik ben ervan overtuigd dat het verleden met deze keuze te maken heeft, want voor mij is het 99 procent zeker dat de nieuwe trainer (Frank Wormuth red.) mij er niet bij wil. En dat geeft ook niet. Als Fledderus gewoon eerlijk had gecommuniceerd dat hij me te oud vindt of dat de nieuwe trainer niet met me wil werken, dan had ik daar vrede mee gehad. Nu blijft het verhaal naar mij toe heel vaag en dat vind ik jammer”, aldus Van Hintum, die eerder tussen 2017 en 2019 met Wormuth werkte bij Heracles Almelo.

"PEC ben ik al die jaren blijven volgen. Hier heb ik een hele goede en fijne tijd gehad, zowel voetballend als privé", zegt Van Hintum op de website van PEC nu over zijn terugkeer op het oude nest. "De supporters en mensen die er werken, de manier van voetballen, deze club past gewoon heel goed bij mij. Ondanks dat het op dit moment nog onzeker is op welk niveau PEC volgend seizoen speelt, heb ik er vertrouwen in dat deze groep zich handhaaft. Dat ik nu al een contract teken toont mijn gevoel bij deze club en geeft duidelijkheid voor alle partijen, daar hecht ik waarde aan. Hier wil ik mijn laatste jaren spelen.”

"Met Bart halen we een op en top prof in huis", stelt technisch manager Mike Willems namens PEC. "Een leider met veel ervaring, de juiste mentaliteit en die op de verschillende plekken links achterin uit de voeten kan. Het huidige seizoen toont eens te meer aan dat Bart hartstikke fit en van waarde is. Daarom doet het mij goed hem terug naar de club te halen, zeker ook omdat spelers met het geschetste profiel van Bart schaars zijn.”

In welke competitie Van Hintum volgend seizoen gaat uitkomen met PEC is nog niet duidelijk. De Zwollenaren strijden dit seizoen tegen degradatie en staan op de achttiende en laatste plaats in de Eredivisie. Het gat met het virtueel veilige Willem II is drie punten, met nog zes wedstrijden op het programma. Afgelopen zondag verloor PEC nog de uiterst belangrijke en beladen IJsselderby tegen Go Ahead Eagles, door een doelpunt van Philippe Rommens in de blessuretijd.