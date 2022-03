Vertrek Joris Mathijsen krijgt mogelijk vervelend staartje in de rechtbank

Donderdag, 31 maart 2022 om 08:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:09

Het lijkt erop dat de zaak rond het vertrek van Joris Mathijsen in de rechtbank moet worden opgelost, meldt De Telegraaf. De technisch directeur, die begin maart op non-actief werd gesteld door de Eredivisionist, kwam woensdagavond niet opdagen toen het stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen van Willem II hem definitief zijn congé wilden geven. Er zou onder meer onvrede zijn over de te betalen afkoopsom. Mathijsen en zijn advocaat zijn van mening dat hij aanzienlijke imagoschade heeft geleden.

Naast het ontslag van hoofdtrainer Fred Grim besloot de clubleiding van Willem II om ook Mathijsen begin maart op non-actief te stellen. Vanwege 'een verschil van inzicht over het technische beleid', zo communiceerde de club. De Telegraaf meldde eerder dat Mathijsen had geweigerd om Grim te ontslaan. Als hij dat wel had gedaan, had de technisch directeur zijn werkzaamheden kunnen voortzetten. Beide partijen hebben de voorbije weken onderhandeld over het afwikkelen van het tot 2025 lopende contract, maar zijn niet tot een akkoord gekomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het door Willem II aangeboden bedrag komt volgens bovengenoemd dagblad niet in de buurt van wat Mathijsen zou eisen. De voormalig verdediger is van mening dat hij behoorlijke imagoschade heeft geleden door het handelen van de Tilburgse club. Mathijsen werd door de Raad van Commissarissen uit zijn functie ontheven. Een van de vragen die bij een eventuele rechtszaak of arbitragezaak aan de orde komt is of de rvc gerechtigd was om die opdracht te verstrekken. De taken van Mathijsen worden voorlopig waargenomen door algemeen directeur Martin van Geel. Hij stelde Kevin Hofland aan als opvolger van Grim.

Mathijsen trad in de zomer van 2016 - een jaar nadat hij zijn actieve carrière bij Feyenoord besloot - in dienst als technisch directeur bij Willem II. Drie jaar later kreeg Mathijsen in Tilburg gezelschap van Martin van Geel, die bij Feyenoord was vertrokken als technisch eindverantwoordelijke en bij zijn oude club als algemeen directeur in functie trad. De afgelopen tijd klonk er ook geregeld kritiek op Mathijsen vanwege de samenstelling van de selectie en klaarblijkelijk heeft de clubleiding daar naar gehandeld.