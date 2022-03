Afrikaanse bondsarts overlijdt tijdens rellen na Nigeria-Ghana

De Zambiaanse arts Joseph Kabungo van de Afrikaanse voetbalbond CAF is overleden tijdens de rellen die dinsdagavond uitbraken na afloop van het WK-kwalificatieduel tussen Nigeria en Ghana, zo maakt de Nigeriaanse voetbalbond bekend. De NFF spreekt geruchten dat de arts in elkaar is geslagen tegen en meldt dat hij is gestorven als gevolg van een plotselinge hartstilstand.

Nigeria werd in eigen huis onverwacht uitgeschakeld op basis van uitdoelpunten door Ghana (1-1), waardoor the Super Eagles voor het eerst sinds 2006 niet bij het WK aanwezig zullen zijn. Na het laatste fluitsignaal lieten honderden fans hun onvrede blijken door het veld te bestormen. De supporters lieten een pad van vernieling achter en gingen ook achter spelers van beide ploegen aan. Kabungo overleed kort na het WK-kwalificatieduel op het moment dat de rellen op het veld bezig waren. Naar aanleiding van geruchten over de dood van de Zambiaanse arts heeft de Nigeriaanse voetbalbond een verklaring afgelegd.

Angry Nigeria fans storm the stadium, after Nigeria lost to Ghana and failed to qualify for the FIFA World Cup in Abuja, Nigeria.#NGRGHA pic.twitter.com/9lnnZdj4vN — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 29, 2022

“We zijn vreselijk geschokt door deze trieste ontwikkeling. De Nigeriaanse voetbalbond condoleert de wereldvoetbalbond FIFA, de Afrikaanse voetbalbond, de Zambiaanse en de familie van Kabungo met zijn plotselinge overlijden”, zo valt te lezen in het statement. “Zijn dood doet ons veel pijn en we zijn diep geschokt. Het is echter belangrijk om de feiten te noemen zoals ze zijn. Volgens de informatie van onze eigen arts, Onimisi Ozi Salami, die door de Fifa was aangesteld als arts voor de wedstrijd, werd Kabungo naar adem snakkend aangetroffen in de buurt van de kleedkamer van het Ghanese team.”

"Ik werd op de hoogte gebracht en kreeg de opdracht om hem met spoed naar het ziekenhuis te brengen”, zegt Salami. “Hij heeft het niet gehaald. Hij overleed net toen ze bij het ziekenhuis aankwamen. Ik was op weg naar de kleedkamer van het Nigeriaanse team toen ik te horen kreeg dat Kabungo plotseling naar adem begon te snakken.

Een beveiliger van de FIFA, Dixon Adol Okello uit Oeganda, was ook getuige van het incident. “We probeerden hem ter plekke te reanimeren, maar toen dat niet leek te werken, hebben we hem in een ambulance naar het ziekenhuis in Apo gebracht, waar hij de geest gaf. Het is een zeer triest incident en men is geschokt dat sommige mensen de hele zaak in een kwaad daglicht hebben gesteld door te zeggen dat hij door fans in elkaar is geslagen. Dat is een leugen. Hij stierf als gevolg van een plotselinge hartstilstand.”