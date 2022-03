De Graafschap wint eindelijk weer na dramatische reeks en ontslag trainer

Vrijdag, 25 maart 2022 om 22:58 • Rian Rosendaal

De Graafschap weet eindelijk weer wat winnen is. Na zes competitiewedstrijden zonder overwinning, wat leidde tot het ontslag van hoofdtrainer Reinier Robbemond, werd vrijdag enigszins verrassend gewonnen van nummer vier FC Eindhoven: 1-2. ADO Den Haag had aansluiting kunnen krijgen bij de topploegen in de Keuken Kampioen Divisie, maar dat mislukte vanwege een pijnlijke 3-1 nederlaag op bezoek bij laagvlieger FC Dordrecht.

FC Eindhoven - De Graafschap 1-2

Camiel Neghli brak de ban voor de bezoekers uit Doetinchem met een doelpunt in de 34ste minuut. De aanvallende middenvelder werd de diepte ingestuurd en alleen voor doelman Nigel Bertrams rondde hij koelbloedig af: 0-1. De Graafschap sloeg in de slotfase van de eerste helft nog een keer toe. In de tweede minuut van de blessuretijd besloot Mees Kaandorp op doel te schieten na een korte combinatie met Giovanni Korte bij een hoekschop. Bertrams was kansloos omdat het schot van de vleugelaanvaller van richting werd veranderd door een Eindhovens been: 0-2.

Jasper van Heertum had de wedstrijd in Eindhoven helemaal in het slot kunnen gooien, maar zijn knal in de 53ste minuut kwam tegen de lat terecht. Na ruim een uur spelen kwam de spanning alsnog terug, daar Jens van Son al koppend wist te scoren. Na overleg met zijn assistenten keurde arbiter Sander van der Eijk de aansluitingstreffer goed. In de slotfase hield doelman Hidde Jurjus zijn ploeg op de been met enkele goede reddingen. Het levert De Graafschap eindelijk weer een keer een zege op in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Dordrecht - ADO Den Haag 3-1

Het duel in Dordrecht brandde pas los in de slotfase van de eerste helft. Een eigen doelpunt van Dhoraso Klas bracht de thuisspelende ploeg op voorsprong. Het bleek echter niet voldoende te zijn voor een voorsprong halverwege. Sem Steijn gaf de bal twee minuten voor rust goed mee aan Klas, die wist te scoren en daarmee zijn fout van eerder goedmaakte. In blessuretijd waren Thomas Verheydt en Samy Bourard zelfs nog dicht bij een voorsprong voor de formatie uit Den Haag. De alerte doelman Liam Bossin hield Dordrecht op de been net voor het rustsignaal.

Thomas Verheydt baalt na zijn gemiste strafschop tegen FC Dordrecht.

Christian Conteh herstelde de voorsprong van Dordrecht zes minuten na rust met een zuiver schot: 2-1. De marge werd zelfs groter toen Jacky Donkor op wonderschone wijze de 3-1 voor De Schapenkoppen wist aan te tekenen. ADO had slechts een minuut later kunnen terugkeren in de wedstrijd. De strafschop van Verheydt kwam tot teleurstelling van de bezoekers op de paal terecht. Steijn teisterde nog de lat met een afstandsschot een kwartie voor tijd, maar ADO wist een nederlaag in Dordrecht niet meer af te wenden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 31 21 4 6 31 67 2 FC Volendam 31 18 10 3 25 64 3 Excelsior 31 18 5 8 28 59 4 FC Eindhoven 32 17 7 8 23 58 5 Jong Ajax 31 16 6 9 14 54 6 Roda JC Kerkrade 31 14 11 6 25 53 7 ADO Den Haag 31 18 5 8 18 53 8 De Graafschap 32 14 8 10 8 50 9 NAC Breda 31 13 9 9 11 48 10 VVV-Venlo 31 12 4 15 -4 40 11 Jong PSV 30 10 6 14 0 36 12 Jong AZ 31 10 5 16 -10 35 13 FC Den Bosch 31 10 3 18 -24 33 14 TOP Oss 31 8 8 15 -10 32 15 Almere City FC 31 8 8 15 -12 32 16 Telstar 31 7 11 13 -23 32 17 FC Dordrecht 32 8 8 16 -21 32 18 MVV Maastricht 31 9 2 20 -30 29 19 Jong FC Utrecht 31 8 4 19 -26 28 20 Helmond Sport 31 7 6 18 -23 24