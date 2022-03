Heracles Almelo ontkent deal: ‘Afscheid van Rai Vloet is verre van rond’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 18:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:17

Rai Vloet vervolgt zijn voetbalcarrière bij FC Astana, zo maakt de club uit de Kazachse hoofdstad bekend. De 26-jarige middenvelder was na het dronken veroorzaken van een dodelijk ongeluk al op non-actief gezet door Heracles Almelo en vertrekt nu dus definitief uit Nederland. "Maak kennis met Rai Vloet: officieel een speler van Astana!", schrijft de club triomfantelijk op Twitter. Opmerkelijk genoeg ontkent Heracles, dat de transferrechten van Vloet nog altijd bezit, in een eerste reactie dat de deal al rond is. "Verre van, zelfs", aldus de Eredivisionist tegenover ESPN.

Op 14 november stapte Vloet samen met een vriend beschonken achter het stuur van zijn Volkswagen Golf GTI, om met enorme snelheid over de A4 bij Hoofddorp te scheuren. Volgens informatie van De Telegraaf, afkomstig uit het politierapport, klapte de auto van Vloet met 203 kilometer per uur op een stationwagen met daarin een moeder, vader, een jonge zoon en dochter. Gio, de vierjarige zoon, overleefde het ongeval niet. Een getuige vertelde later aan De Telegraaf wat er gebeurd is. "Aangekomen bij twee auto’s op de linkerbanen probeerde Vloet daar tussendoor in te halen! Ik dacht nog: ’wat een idioot.’ Je kunt niet inhalen als auto’s naast elkaar rijden. De auto had ook via rechts kunnen inhalen - ook al mag dat niet."

Aanvankelijk waren niet alle feiten over het ongeval bekend en zo mocht Vloet zelfs nog éénmaal invallen in het shirt van Heracles. Vloet werd op vrijdag 21 januari alsnog geschorst door de club. Het bestuur en de directie waren 'diep geschokt over nieuwe informatie die toen bekend werden over het door Vloet veroorzaakte noodlottige verkeersongeval op 14 november 2021. “Naar ons vandaag bekend is geworden, heeft Vloet die nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken", zei algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles.

"Beide zijn absoluut onacceptabel", aldus Toussaint. "In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximumsnelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken. Op basis van deze nu onjuist gebleken informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al zijn beslissingen genomen."