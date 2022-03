''Tweede plan' van Barcelona hoort 'nee' en kijkt hoopvol naar collega'

Vrijdag, 25 maart 2022 om 15:10 • Tom Rofekamp

Het is allerminst zeker of Adama Traoré na de zomer nog bij Barcelona voetbalt. Ondanks dat de huurling van Wolverhampton Wanderers bij vlagen zijn klasse toont in het elftal van Xavi, lijkt het aanblijven van Traoré afhankelijk van de contractsituatie rondom Ousmane Dembélé. De enige andere optie - een (gedeeltelijke) ruildeal met Francisco Trincão - is namelijk van tafel geveegd door the Wolves volgens Mundo Deportivo. Een vertrek van Dembélé bij Barcelona lijkt daarentegen nog allesbehalve zeker, nu de vleugelspeler opnieuw is opgeleefd onder Xavi.

Traoré kwam op de slotdag van de afgelopen transferperiode op huurbasis (met optie tot koop van dertig naar Barcelona, als beoogde vervanger van Dembélé. De Fransman had aangegeven zijn aflopende contract niet te willen verlengen, waardoor hij buiten de wedstrijdselectie werd gehouden voor de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés. Xavi besloot Dembélé later toch weer te betrekken in zijn plannen. De vleugelspeler, die in 2017 nog voor 135 miljoen euro van Borussia Dortmund overkwam, speelde een belangrijke rol in 'de wederopstanding' van Barcelona en maakte afgelopen zondag nog een hoop indruk in de gewonnen Clásico tegen Real Madrid (0-4 winst).

Ook Traoré heeft echter geïmponeerd in de minuten die hij kreeg. De achtvoudig Spaans international maakte met name indruk in het gewonnen duel met Atlético Madrid (4-2), waarin hij een assist verzorgde en een constante plaag vormde voor directe tegenstander Mario Hermoso. Door de goede vorm van Dembélé is Traoré echter niet verzekerd van een basisplaats. Trincão, die op zijn beurt door de Wolves met optie tot koop gehuurd is van Barcelona, weet in Engeland onvoldoende te imponeren. Barcelona hoopte de dertig miljoen euro voor een definitieve overname van Traoré enigszins te financieren met de verkoop van Trincão, wat dus nu nog onaannemelijk lijkt.

Daardoor rest Traoré, die naar verluidt graag in Spanje wil blijven, het vervolg van de soap-Dembélé. Sport meldde dinsdag dat de kans groot is dat zaakwaarnemer Moussa Sissoko op korte termijn aanschuift bij het bestuur van de nummer drie in LaLiga. "Als Barcelona ons belt, dan komen we langs", werd Sissoko geciteerd door de Spaanse krant. De verwachting is dat er op korte termijn weer gesproken wordt, daar het contract van Dembèlé afloopt op 30 juni.

Naar verluidt zijn er bij het management van Dembèlé nog wel enkele issues die eerst uit de weg moeten worden geruimd, voordat er zal worden gesproken over contractverlenging. De houding van de leiding van Barcelona zal beter moeten zijn dan tijdens de eerste ronde gesprekken. Daarnaast is er onvrede over het feit dat Dembèlé een ultimatum kreeg opgelegd van de club wat betreft het tekenen van een nieuw contract.