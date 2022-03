Antony wil zijn shirt weggeven, maar wordt ervan beroofd door andere man

Zondag, 20 maart 2022 om 17:34 • Jeroen van Poppel

Antony ontpopte zich zondagmiddag tot de absolute hoofdrolspeler in de Klassieker tegen Feyenoord (3-2). De vleugelspits van Ajax besliste de topwedstrijd in de slotfase met het winnende doelpunt, kreeg vervolgens op een bizarre manier zijn tweede gele kaart, en was ook na afloop van het duel betrokken bij een opmerkelijk moment. Antony leek zijn shirt aan een fan te willen geven, maar werd daarvan beroofd door een andere volwassen man.

Na het laatste fluitsignaal van Danny Makkelie was de ontlading bij Antony enorm. De Braziliaan zocht de tribunes in de Johan Cruijff ArenA op om het feest te vieren samen met de supporters. Antony omhelsde een supporter die zijn tricot leek te gaan krijgen, maar werd van achterlangs benaderd door een andere man. Die trok het shirt uit de handen van de aanvaller en nam vervolgens snel de benen.