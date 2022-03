Nieuwe overnamepartij meldt zich twee dagen voor deadline bij Chelsea

Woensdag, 16 maart 2022 om 15:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:37

De familie Ricketts, eigenaar van de Amerikaanse honkbalclub Chicago Cubs, gaat een bod uitbrengen op Chelsea, zo is woensdag bekend geworden. Middels een officiële verklaring van een in Londen gevestigd communicatiebedrijf zegt de familie dat het leiding geeft aan een investeringsgroep die vrijdag formeel een bod gaat uitbrengen op de regerend wereldkampioen en Champions League-winnaar. Chelsea-eigenaar Roman Abramovich wordt gedwongen de club te verkopen nu de Britse regering hem sancties heeft opgelegd.

"De familie Ricketts, eigenaren van de Chicago Cubs, kan bevestigen dat ze een investeringsgroep zullen leiden die aanstaande vrijdag een formeel bod zal uitbrengen op Chelsea", bevestigt de familie in het bericht. De deadline voor potentiële kopers is aanstaande vrijdag. "Als eigenaar van een iconische sportclub, begrijpen de Ricketts-familie en hun partners het belang van investeren in succes op het veld, met respect voor de tradities van de club, de fans en de gemeenschap. We kijken ernaar uit om te zijner tijd meer details over onze plannen te delen."

De familie Ricketts is niet de enige potentiële koper voor Chelsea. De verkoop van de Londense club heeft belangstelling gewekt van verschillende partijen. Het Anther-consortium, dat eveneens overweegt een bod uit te brengen, bestaat uit Todd Boehly, mede-eigenaar van de Los Angeles Dodgers, de Zwitserse miljardair Hansjorg Wyss en Jonathan Goldstein, een in Londen gevestigde vastgoedbelegger die CEO is van Cain International. Ook de Britse projectontwikkelaar en miljardair Nick Candy heeft zijn interesse kenbaar gemaakt, net als MMA-ster Conor McGregor.

De Turkse zakenman Muhsin Bayrak, die zijn fortuin van 9,5 miljard euro verdiende als voorzitter van AB Group Holding - een bedrijf dat investeert in toerisme, cryptocurrency en constructie - is een andere gegadigde. Bayrak zou al een ontmoeting hebben gehad met Abramovich om een mogelijke deal te bespreken. Een aanpak vanuit het Midden-Oosten wordt aangevoerd door Mohamed Alkhereiji, die Saudi Media runt en CEO is van het moederbedrijf Engineer Holding Group, opgericht door zijn vader Abdulelah Alkhereiji.

De Britse overheid liet Abramovich net als andere Russische oligarchen jarenlang ongemoeid, maar greep na de invasie in Oekraïne in. De tegoeden van Abramovich zijn bevroren en hij mag niet meer optreden als bestuurder van Chelsea. Ook de Prmeier League heeft de Rus 'gediskwalificeerd' als eigenaar van Chelsea. Ondanks het verdict van de Premier League mag Chelsea nog wel 'gewoon' wedstrijden blijven spelen. Op dit moment werkt Abramovich aan de verkoop van de club. Hij is dinsdag met zijn privéjet geland in Moskou.