Dordrecht komt met verrassende presentatie: ‘Mario Götze is een Schapekop!’

Dinsdag, 15 maart 2022 om 19:11 • Laatste update: 19:24

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

FC Dordrecht heeft middels een tweet gereageerd op de uitspraken van René van der Gijp bij Vandaag Inside maandagavond. De analist vindt dat Mario Götze het niveau van de Eredivisie amper aankan. De Duitser sprak zich uit over zijn sportieve ambities en hoopt onder meer de Champions League nog een keer te winnen. "Maar Johan, hij voegt eigenlijk niks toe. Je kan aan alles zien dat hij een wereldspeler is geweest, of dat hij in ieder geval die klasse had. Maar ja, hij is niet fit, niet snel meer. Als het Götze niet zou zijn, zou je zeggen, hij gaat naar FC Dordrecht", aldus Van der Gijp.

Onze algemeen directeur Hans de Zeeuw en onze innovatie manager Leon Vlemmings hebben na de tip van René van der Gijp gisteren bij Vandaag Inside razendsnel toegehapt en hebben de Duitse WK winnaar Mario Götze binnen gehaald! Mario Götze is een Schapekop! pic.twitter.com/pyc0EkOHW4 — FC Dordrecht (@fcdordrechtnl) March 15, 2022

De woorden van Van der Gijp zijn ook Dordrecht niet ontgaan. De club uit de Keuken Kampioen Divisie presenteert de wereldkampioen dinsdagavond via Twitter. "Onze algemeen directeur Hans de Zeeuw en onze innovatie manager Leon Vlemmings hebben na de tip van René van der Gijp razendsnel toegehapt en hebben de Duitse WK-winnaar Mario Götze binnengehaald. Mario Götze is een Schapekop!", aldus Dordrecht.