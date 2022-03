Tyton glunderde bij weerzien met Ten Hag: ‘Daarom is hij blij dat ik er ben’

Maandag, 14 maart 2022 om 20:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:42

Voor Przemyslaw Tyton kwam de lokroep van Ajax als een verrassing. De Poolse keeper kijkt in een interview met Ajax TV terug op de eerste contacten met de Amsterdamse club, waar met spoed werd gezocht naar een geschikte vervanger van de geblesseerde keepers Remko Pasveer en Jay Gorter. Tyton, met een verleden in Nederland bij PSV en Roda JC Kerkrade, zit dinsdag voor het eerst op de bank. Ajax speelt in eigen huis tegen Benfica in de achtste finale van de Champions League.

"De keeperstrainer, Anton Scheutjens, belde mij", onthult de 34-jarige Tyton op het clubkanaal van zijn nieuwe werkgever. "Ik ken hem nog van mijn tijd bij Roda JC en PSV. Ik was verbaasd, want ik had het totaal niet verwacht. Maar hij belde en zei dat hij me wilde zien. Hij zei: 'We hebben een keepersprobleem, dus dat zou een kans voor jou kunnen zijn'. Daar heb ik natuurlijk geen twee keer over hoeven nadenken. Ik pakte mijn spullen en ben gelijk hierheen gekomen om het team te helpen. Het waren intense, emotionele dagen, maar ik ben blij om hier te zijn", aldus de ervaren aanwinst van Ajax.

Tyton krijgt bij Ajax weer te maken met Erik ten Hag, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode bij PSV. De huidige Ajax-coach werkte in Eindhoven als assistent-coach. "We hebben elkaar heel lang niet gezien, maar zodra we elkaar weer zagen, begonnen we allebei te glunderen. We mogen elkaar, we weten allebei hoe we te werk gaan. Hij kent mij, ik ken hem. En ik denk dat ik wel in dit team pas. Dat is waarom Ten Hag blij is dat ik er ben. Toen ik van deze kans bij Ajax hoorde, twijfelde ik geen moment. Ten eerste omdat het een grote club is, en ten tweede omdat ik goede herinneringen heb aan voetballen in Nederland", benadrukt Tyton, die weet dat hij voorlopig André Onana voor zich moet dulden.

"Ik bereid mezelf voor om speler van Ajax te zijn", duidt Tyton zijn rol bij zijn nieuwe club. Boven alles is er dankbaarheid dat hij op 35-jarige leeftijd weer bij een topclub actief is. "Nee, op deze leeftijd verwacht je niet meer voor zo'n grote club gevraagd te worden. Maar Ajax kwam. Soms krijg je onverwachte kansen in het leven, en ik heb deze daarom met beide handen aangegrepen", zo besluit de strijdvaardige en ambitieuze doelman.