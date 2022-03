Alexis Sánchez behoedt Internazionale in blessuretijd voor peperdure nederlaag

Zondag, 13 maart 2022 om 22:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:54

Internazionale heeft zondagavond in de Serie A diep in blessuretijd een punt overgehouden aan het uitduel met Torino. Door een vroege treffer van Gleison Bremer leken de bezoekers tegen een dure nederlaag aan te lopen, maar in de 93ste minuut sleepte Alexis Sánchez toch nog een punt uit het vuur voor de ploeg van trainer Simone Inzaghi. Door het gelijkspel blijft Inter steken op een derde plaats met 59 punten uit 29 duels, al hebben i Nerazzurri nog een wedstrijd achter de hand ten opzichte van Napoli en koploper AC Milan.

Beide ploegen schotelden de toeschouwers in het Stadio Olimpico een vermakelijke eerste helft voor, want vrijwel elke pass ging vooruit, wat resulteerde in de nodige kansen. Andrea Belotti deelde namens Torino al vroeg de eerste speldenprik uit met een schot in het zijnet. Inter, waar Denzel Dumfries op de bank begon en Stefan de Vrij vanwege een blessure ontbrak,, kwam vervolgens voor een lastige avond te staan door toedoen van Bremer. Een hoekschop werd verkeerd geraakt door Tommaso Pobega, waarna de alerte centrumverdediger van Torino de bal van dichtbij voor het intikken had: 1-0.

Nauwelijks van de schrik bekomen, keken de bezoekers bijna direct tegen een 0-2 achterstand aan, toen Belotti doelman Samir Handanovic tot een moeizame redding dwong. Inter wist dat puntverlies in de titelrace zwaar zou zijn en knokte zich in het eerste bedrijf langzaam aan in de wedstrijd. De ploeg van trainer Inzaghi noteerde onder meer goede kopkansen van Lautaro Martínez en Edin Dzeko, maar op beide doelpogingen had Etrit Berisha een antwoord. Inter mocht voor rust de arbitrale leiding bedanken, dat de ploeg niet meer averij opliep, nadat Belotti in het strafschopgebied hard werd gevloerd door Filippo Ranocchia. Zowel scheidsrechter Marco Guida als VAR Davide Massa zag echter geen strafschop in de duidelijke overtreding van de verdediger.

Inter voerde al vroeg in de tweede helft de druk op en ging op jacht naar de gelijkmaker. De ingevallen Federico Dimarco liet het daarentegen na om zijn elftal terug in de wedstrijd te schieten. De centrale verdediger werd door Dzeko alleen voor Berisha gezet, maar de doelman bewees met een volgende uitstekende uitstekende redding in de wedstrijd te groeien. De bezoekers verdienden op basis van de gecreëerde kansen de gelijkmaker. Vooral Dzeko mocht worden verweten dat hij zijn vizier niet op scherp had, want de spits kopte geheel vrijstaand een bal naast de palen.

Torino loerde in het tweede bedrijf vooral op de counter en kreeg verschillende mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Zo omspeelde Josip Brekalo doelman Handanovic en kon vervolgens de ingevallen Robin Gosens met een sliding ternauwernood de 2-0 voorkomen, waarna de sluitpost zich luttele minuten later onderscheidde door een kopbal van Armando Izzo uit de lange hoek te tikken. Inzaghi dacht dat Inter na een gemiste reuzenkans van Dzeko met lege handen bleef. Invaller Sánchez bezorgde zijn ploeg in blessuretijd echter alsnog een punt door op aangeven van de Bosnische spits binnen te schuiven: 1-1.

Oi, oi, oi! Inter redt toch nog een puntje ??

Dankzij Alexis Sanchez wordt een nederlaag in Turijn voorkomen en blijft de titelstrijd ongemeen spannend ????#ZiggoSport #SerieA #TorinoInter pic.twitter.com/WFLjIrAoLp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2022