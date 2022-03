Vloek van het gelijkspel duurt voort: Sevilla woest op José Munuera Montero

Zondag, 13 maart 2022 om 15:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:03

Sevilla is er zondagmiddag opnieuw niet in geslaagd om te winnen in LaLiga. De ploeg van Julen Lopetegui kwam op bezoek bij Rayo Vallecano niet verder dan een 1-1 gelijkspel en zal daarvoor met de beschuldigende vinger wijzen richting José Munuera Montero. De arbiter nam in samenspraak met de VAR twee cruciale beslissingen in het nadeel van Sevilla, dat voor de zesde keer (!) in acht competitieduels gelijkspeelt. Koploper Real Madrid kan maandag tegen Real Mallorca zijn voorsprong op Sevilla uitbouwen tot tien punten.

Het zit Sevilla de laatste tijd niet mee en dat was zondag in Madrid niet anders. Rafa Mir zag na elf minuten zijn openingsdoelpunt door een VAR-ingreep van het scorebord gehaald worden. De spits werd verweten de bal na een hoekschop op de arm te hebben gecontroleerd, alvorens binnen te schieten. Rayo reageerde direct met een knal op de lat van Sergi Guardiola, waarna beide ploegen uiteindelijk met een 0-0 stand gingen rusten.

Sevilla op achterstand ?? We zijn nog geen minuut in de tweede helft als Bebé deze 1-0 werkelijk binnen pegelt voor Rayo Vallecano ?? Gaat de nummer twee dure punten morsen vandaag? ??#ZiggoSport #LaLiga #RayoVallecanoSevilla pic.twitter.com/xmmAz1olar — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2022

Rayo bracht daar één minuut na rust op schitterende wijze verandering in. Van een hoek waaruit Sevilla-doelman Yassine Bounou een voorzet zal hebben verwacht, haalde Rayo-aanvaller Bebe verrassend en vernietigend uit in de korte hoek: 1-0. Sevilla knokte zich na een uur spelen op gelijke hoogte. Jesús Corona bracht de bal scherp voor, waarna Thomas Delaney die bij de tweede paal knap binnengleed: 1-1.

VAR grijpt in ? Sevilla krijgt toch geen penalty en dat kan ze zomaar eens duur komen te staan aan het eind van het seizoen ??#ZiggoSport #LaLiga #RayoVallecanoSevilla pic.twitter.com/BdHbDc5KO7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2022

Rafa Mir dacht tien minuten voor tijd een penalty te krijgen, maar kwam door een nieuwe VAR-ingreep wederom bedrogen uit: scheidsrechter José Munuera Montero oordeelde dat de spits niet door toedoen van zijn tegenstander achterover op het veld onderuit ging. Sevilla kwam in de slotfase nog heel dichtbij, maar doelman Stole Dimitrievski redde weergaloos op twee pogingen van Corona.