PSV treft FC Kopenhagen zonder spits: ‘Hebben we nog nooit meegemaakt’

Maandag, 7 maart 2022 om 17:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:14

FC Kopenhagen heeft de nodige kopzorgen in aanloop naar het Conference League-duel met PSV van donderdagavond. De koploper van de Deense Superligaen heeft namelijk geen enkele spits ter beschikking. Kopenhagen hoopte dat de UEFA wilde meedenken over een oplossing, maar kreeg nul op het rekest.

Khouma Babacar werd tijdens de winterse transferperiode voor circa 3,70 miljoen euro overgenomen van het Italiaanse Sassuolo. De 28-jarige spits is echter niet speelgerechtigd voor het tweeluik met PSV in de achtste finale van de Conference League. Dat geldt ook voor voormalig Feyenoorder Nicolai Jörgensen. De Deens international liet in januari zijn contract ontbinden en keerde terug bij FC Kopenhagen, de club waar hij eerder al vier jaar voor speelde.

De Deense aanvalsleider Jonas Wind vertrok begin dit jaar naar VfL Wolfsburg, waarna Kopenhangen met Babacar, Jörgensen en Mamoudou Karamoko - die van LASK Linz overkwam - drie nieuwe centrumspitsen inlijfde. Bovendien werden ook de vleugelaanvallers Akinkunmi Amoo en Paul Mukairu aangetrokken. Aangezien clubs voor de knockout-fase van de Conference League slechts drie nieuwe spelers mogen inschrijven, stond de Deense topclub voor een lastige keuze.

Kopenhagen besloot uiteindelijk te kiezen voor de zestienjarige buitenspeler Roony Bardghji, de van SS Lazio gehuurde verdediger Denis Vavro en Babacar. In dienst van het Turkse Alanyaspor pakte Babacar in september 2020 in het Europa League-duel met Rosenborg BK (1-0 verlies) diep in blessuretijd een rode kaart nadat hij een tegenstander omver had geduwd. Het kwam de spits op twee duels schorsing te staan die hij nog niet heeft uitgezeten.

Kopenhagen is bij de transfer van Babacar echter niet op de hoogte gesteld van de Europese schorsing van twee duels en hoopte dat de UEFA met een oplossing kon komen. Tevergeefs, zo blijkt nu. “Het is een ongelukkige situatie voorafgaand aan een paar belangrijke wedstrijden”, zegt technisch directeur Peter Christiansen op de clubwebsite van Kopenhagen. “We hebben een vergelijkbare situatie niet eerder meegemaakt, maar in de toekomst zullen we ervoor zorgen dat alle registraties nog een keer worden bekeken. Het is uiteindelijk onze verantwoordelijkheid.”