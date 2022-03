Weg naar Ajax ligt open voor Bounida (16) na mededeling Anderlecht

Zondag, 6 maart 2022 om 13:09 • Rian Rosendaal

Rayane Bounida is bezig aan zijn laatste maanden als speler van Anderlecht. De topclub uit Brussel brengt zondag namelijk naar buiten dat de aanvallende middenvelder, die donderdag zijn zestiende verjaardag vierde, na dit seizoen vertrekt. De verwachting is dat Bounida maandag zijn handtekening zet onder een driejarig contract bij Ajax, dat al langer in de markt is voor de negenvoudig jeugdinternational van België.

Anderlecht wilde graag de samenwerking verlengen, daar er verschillende internationale topclubs in de markt zijn voor Bounida. "Onze club bood Rayane een traject op maat aan om uiteindelijk zijn debuut in de eerste ploeg te maken. Om in de voetsporen te treden van die andere toptalenten zoals Yari Verschaeren, Anouar Ait El Hadj of Zeno Debast die vandaag het mooie weer maken in het eerste elftal van die andere alumnus, Vincent Kompany." Andere voorbeelden van grote namen die ooit bij Anderlecht begonnen volgen snel: "Zoals Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Alexis Saelemaekers of Albert Sambi Lokonga en Jérémy Doku die vandaag op het hoogste toneel in het buitenland schitteren."

Rayane Bounida verlaat RSC Anderlecht op het einde van dit seizoen. Bonne chance pour la suite Rayane. ??? — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 6, 2022

"Ondanks het uitgestippelde sportieve pad, kiest Rayane ervoor om zijn opleiding verder te zetten in het buitenland. De club betreurt maar respecteert die beslissing. RSC Anderlecht wil de sportieve staff en in het bijzonder ook alle coaches en de pedagogische cel die Rayane al die jaren hebben begeleid uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet", aldus het bestuur van Anderlecht. In de verklaring die zondag is afgegeven wordt overigens niet naar voren gebracht dat Bounida zijn nog prille loopbaan voortzet bij Ajax, al heeft het daar wel alle schijn van.

"Op het einde van dit seizoen zwaaien we Rayane Bounida uit. Met spijt in het hart, maar met de meest oprechte gelukwensen. Rayane is een kind van Neerpede, een ket van het huis, pour toujours. Het ga je goed, Rayane", krijgt de vertrekkende middenvelder als boodschap mee vanuit Brussel. De naam van Bounida - een hit op Instagram, waar hij 350 duizend volgers heeft, en ook op YouTube, waar vele compilatievideo’s van de technicus tienduizenden keren zijn bekeken - wordt al langer nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax. Hij kreeg een jaar geleden al een rondleiding op De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA. Bij de rondleiding waren de familie van de Belgische Marokkaan en ook Mo Nouri, de broer van Abdelhak Nouri, aanwezig. Ajax probeerde Bounida ervan te overtuigen dat de Amsterdamse club de ideale tussenstap is, in plaats van direct de overstap naar de Europese top te maken.

Krankzinnig salaris uitgelekt dat Ajax-doelwit Bounida (15) eiste bij Anderlecht

De Belgische topclub weigert om te voldoen aan de salariseisen van de aan Ajax gelinkte middenvelder. Lees artikel

Barcelona en Manchester City deden hem eveneens een aanbieding, terwijl Paris Saint-Germain ‘heel ver ging’ om hem naar Frankrijk te halen. Het Laatste Nieuws stelde vorige week echter dat de kans zeer groot is dat Bounida de overstap naar Ajax gaat maken. De Amsterdammers kunnen het toptalent voor een opleidingsvergoeding weghalen uit Brussel, aangezien hij nog geen profcontract had getekend bij Anderlecht. Paars-Wit mocht hem vanaf zijn vijftiende verjaardag vastleggen, maar aanvankelijk werd de boot afgehouden om ‘te focussen op zijn opleiding en school’.

Het Nieuwsblad meldde afgelopen week dat Bounida bij Anderlecht inzette op een jaarsalaris van zeven ton. "Anderlecht voerde wel onderhandelingen met het fenomeen, maar volgens onze info mikte de entourage van Bounida op een jaarsalaris van 700.000 euro". zo schreef het Belgische dagblad. Aan dat bedrag kan en wil Anderlecht niet voldoen. "Paars-Wit wilde wel bepaalde barema's overschrijden, maar moet nog steeds op de centen letten. Zo'n bedrag verdienen zelfs spelers van de A-selectie als Bohdan Mykhaylichenko niet. Dat gaat echt niet." Volgens Het Nieuwsblad was Anderlecht bereid om ver te gaan, maar wenste de club niet meer te betalen dan de helft. Het bleek niet voldoende om het talent binnenboord te houden