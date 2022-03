Marciano Vink vraagt aandacht voor revelatie in Eredivisie: ‘Achttien jaar!’

Zondag, 6 maart 2022 om 08:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:11

Nog nooit pakte FC Groningen onder Danny Buijs een punt in een uitwedstrijd bij een topclub, maar zaterdagavond was het zover. Met de geschorste trainer zelf op de tribune hield FC Groningen een punt over aan het bezoek aan Feyenoord: 1-1. “Het eerste half uur hebben wij echt deftig gespeeld”, vertelde assistent-trainer Adrie Poldervaart na afloop van het duel in De Kuip aan RTV Noord. “Ik hoorde daar her en der ook wel complimenten voor.”

“Het strijdplan kwam goed uit.” Poldervaart had in de eerste helft écht van het team genoten. “Voor rust kwamen wij nog een paar keer goed weg. Na rust werd het zwaarder in zo'n volle Kuip.” Zijn complimenten gaan uit naar 'die gasten'. “Ik heb echt verbetenheid gezien, daar was ik van onder de indruk.” FC Groningen pakte zodoende voor het eerst sinds de aanstelling van Buijs een punt in een Eredivisie-duel op bezoek bij een ploeg uit de traditionele top drie; de overige tien ontmoetingen bij Ajax, PSV of Feyenoord gingen allemaal verloren.

Marciano Vink vond Bjorn Meijer wederom een van de positieve punten bij FC Groningen. De achttienjarige is tot de vaste linksback van de noorderlingen uitgegroeid en heeft inmiddels zeventien duels in het eerste gespeeld. “Zeker. Achttien jaar! Groot, sterk en staat goed op zijn benen”, benadrukte de analist, die aan de hand van enkele wedstrijdbeelden erop wees dat de tiener een belangrijke rol vervult. Zo gaf hij na ruim twintig minuten de assist op Michael de Leeuw nadat hij goed was mee opgekomen aan de linkerkant. Enkele minuten voor de pauze voorkwam hij in de doelmond dat Bryan Linssen de gelijkmaker kon binnenschieten.

“FC Groningen gaat met een voorsprong de rust in omdat hij volle bak erin vliegt”, doelde Vink bij ESPN op het duel tussen Meijer en Linssen. “Dat zijn de echte verdedigers. Dit soort jongens zijn gewoon uit het goede hout gesneden”, benadrukte de oud-voetballer. “Hij is kopsterk en geeft alles. Hij had halverwege de tweede helft kramp in beide benen. En daar gaat het om. Dat wil je zien. Achttien jaar. Knap.”

Meijer groeide vorige week dankzij zijn doelpunt tegen Willem II (1-0) met 18 jaar en 345 dagen uit tot de jongste verdediger met een Eredivisie-treffer voor de noorderlingen sinds Ronald Koeman in 1982. Het was zaterdag overigens niet zijn eerste assist in de hoofdmacht: hij bereidde een maand geleden de openingsgoal van Jörgen Strand Larsen,in het thuisduel met Go Ahead Eagles (2-1) voor.

Voor de derde keer op rij speelden Feyenoord en FC Groningen gelijk in de Eredivisie; in totaal eindigden zeven van de laatste veertien competitiewedstrijden tussen beide ploegen in een remise. FC Groningen staat na het gelijkspel voorlopig nog steeds op de tiende plek met 30 punten uit 25 wedstrijden. Daarmee zijn de Groningers NEC met een punt genaderd, met een wedstrijd meer gespeeld. De Nijmegenaren spelen zondag de uitwedstrijd tegen AZ.