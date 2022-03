Zeker zeventien doden bij hevige voetbalrellen in Mexico

Zondag, 6 maart 2022 om 06:56 • Laatste update: 07:21

Bij hevige rellen tussen supporters van Querétaro en Atlas zijn zaterdagavond lokale tijd zeker zeventien doden gevallen, zo melden Mexicaanse media. Na een uur spelen bestormden fans het veld van het Estadio La Corregidora, de thuishaven van Querétaro, en werd de wedstrijd stilgelegd. Ook op de tribunes en buiten het stadion werd gevochten.

Op beelden op sociale media is te zien hoe families op de tribunes proberen te vluchten voor het voetbalgeweld, ook over het veld. Vaders en moeders ontdeden hun kinderen uit angst van het shirt van hun favoriete club. Ook fans die niet betrokken waren bij rellen zouden het doelwit zijn geweest van agressieve supporters. De politieagenten en beveiligers waren niet in staat de rellende supporters in toom te houden.

De wedstrijd in de hoogste Mexicaanse competitie werd vooraf niet betiteld als risicowedstrijd. De lokale media omschrijven de rellen als ‘het zwaarste voetbalgerelateerde geweldsincident in Mexico ooit’. Zowel de lokale politie als de Mexicaanse voetbalbond (FMF) heeft de rellen veroordeeld en een diepgaand onderzoek beloofd.