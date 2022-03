Doldwaze taferelen rond Mestalla: Valencia bereikt finale van Copa del Rey

Woensdag, 2 maart 2022 om 23:35 • Chris Meijer • Laatste update: 00:02

Valencia heeft de finale van de Copa del Rey weten te bereiken. De ploeg van trainer José Bordalás - overigens zonder de geblesseerde Jasper Cillessen - won woensdagavond met 1-0 van Athletic Club, wat voldoende was na de 1-1 in de heenwedstrijd van de halve finale. Valencia gaat het in de eindstrijd opnemen tegen Real Betis of Rayo Vallecano, die donderdagavond om het laatste finaleticket strijden.

De heenwedstrijd in het San Mamés hield alles nog open richting de return. Valencia slaagde er drie weken geleden met tien man in om nog met een 1-1 gelijkspel terug te keren uit Baskenland. De spelersbus van Valencia werd door een uitzinnige menigte opgewacht bij het Mestalla. Los Che konden voor het eerst sinds 2019 weer de finale van het Spaanse bekertoernooi bereiken; destijds werd de eindstrijd met 2-1 gewonnen van Barcelona.

???????????????? ?? Llegada del autobús del @valenciacf a Mestalla ?? Valencia ?? Athletic Club ?????????????????? pic.twitter.com/sKAoBQQ9Yi — Tribuna Deportiva (@TribunaVCF) March 2, 2022

Voor Athletic is de finale van de Copa del Rey de laatste jaren niet bepaald onbekend terrein, want de Basken stonden de laatste twee jaar in de eindstrijd. Die werden overigens allebei verloren - tegen Real Sociedad en Barcelona - en ook dit seizoen gaat Athletic de Copa del Rey niet winnen. Met 43 minuten op de klok tekende Gonçalo Guedes voor het enige doelpunt van het duel. De Portugese aanvaller ving een afgeslagen vrije trap op en haalde doeltreffend uit vanaf de rand van het strafschopgebied.

“Illa illa illa, nos vamos a Sevilla” (we’re going to Sevilla) the Valencia fans sing. Copa del Rey final: La Cartuja, April 23 pic.twitter.com/ha338Z0JE1 — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) March 2, 2022

Zodoende staat Valencia op 23 april in het Estadio de La Cartuja van Sevilla in de finale van de Copa del Rey. Het wordt donderdag duidelijk wie daarin de tegenstander wordt: Real Betis of Rayo Vallecano. Real Betis won het heenduel in Madrid met 1-2 en heeft daardoor een uitstekende uitgangspositie voor de return in eigen huis.