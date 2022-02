Ten Hag duidelijk boos op aantal Ajacieden: ‘Zij kwamen afspraken niet na’

Zondag, 27 februari 2022 om 20:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:26

Erik ten Hag verscheen na afloop van de verrassende nederlaag van Ajax bij Go Ahead Eagles (2-1) zichtbaar geagiteerd voor de camera bij Hans Kraay junior. De coach van de Amsterdammers is zeer teleurgesteld over de prestaties van zijn ploeg en wijst met name naar 'het rechter verdedigende blok'. "Daar voerden we de taken zeker niet goed uit", aldus Ten Hag bij ESPN.

De Amsterdammers moesten het stellen zonder rechtercentrumverdediger Jurriën Timber en rechtsback Noussair Mazraoui. Hun directe vervangers, Perr Schuurs en Devyne Rensch, konden niet voorkomen dat Go Ahead voor rust op 2-0 kwam. "Het zijn twee goals die niet mogen vallen", zei Ten Hag. We hadden heel goed doorgesproken hoe daar de samenstelling moet zijn, maar dat kwamen ze niet na. Dat gaat om het totale rechterblok."

In de rust kwam de licht gehavende Mazraoui alsnog in het veld voor Rensch. Het liefst was Ten Hag 'gewoon' met eerstgenoemde begonnen. "Dat is natuurlijk helder, dat je hem goed kan gebruiken. Ik was ook altijd met hem begonnen als hij fit was geweest. Hij gaf gisteren zelf aan dat hij klachten had, anders hadden we helemaal niet gewisseld."

Ten Hag weet waar het aan schortte bij Ajax. "Dat heb ik de spelers in de kleedkamer net verteld, dat zal ik hier niet delen. Een wanprestatie? Ja. De tegenstander wil heel graag, dan moet je minimaal hetzelfde brengen. Dat moet je sowieso op de mat brengen. Dat betekent dat je energie in de wedstrijd moet gooien." En ook aanvallend liep het niet goed, vond Ten Hag. "Ook het willen scoren... We speelden veel te ver bij Sébastien Haller vandaan in de aansluiting, dan kom je met veel te weinig mensen in de box van de tegenstander. Het was alleen Davy Klaassen, maar er moeten ook andere spelers komen, wil je de organisatie van Go Ahead in de problemen brengen. En je moet de bal van kant laten wisselen, maar dat deden we veel te weinig. We bleven met de bal te veel aan de zijde waar we begonnen."

Ten Hag likt de wonden. "We moeten ons bij elkaar rapen en verder gaan. Deze dingen gebeuren in het seizoen. Met teleurstellingen moet je omgaan en van leren, want met deze houding gaat het niet. Wat overheerst? Tja, dat zijn allemaal open deuren, Hans", klinkt het licht geïrriteerd uit de mond van Ten Hag. "Een wanprestatie? Ik hoef niet te bevestigen wat jij vindt, maar ik heb de spelers verteld wat ik ervan vind."