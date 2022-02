Schmidt verrast opnieuw en wijzigt basiselftal op twee posities

Zondag, 27 februari 2022 om 13:25 • Laatste update: 14:52

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Duitse oefenmeester heeft een waslijst aan afwezigen en moet noodgedwongen een beroep doen op enkele reservespelers. Met name de laatste linie vormt een probleem voor PSV. De Eindhovenaren komen bij een overwinning op twee punten van Ajax, dat later op de middag op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles. Het duel op Het Kasteel vangt om 14.30 uur aan en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.

PSV zal er alles aan gelegen zijn om een goed resultaat te halen. Feyenoord, concurrent om de tweede plek, speelt de lastige uitwedstrijd bij AZ, terwijl Ajax op bezoek gaat bij Go Ahead. Eerder dit seizoen hielden de Deventenaren Ajax knap op een 0-0 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van Schmidt is wel flink uitgedund voor de wedstrijd tegen Sparta. Cody Gakpo, Armando Obispo, André Ramalho, Maxi Romero, Ryan Thomas, Marco van Ginkel, Fodé Fofana, Richard Ledezma en Phillipp Mwene zijn er allemaal niet bij.

Schmidt vindt het onverstandig om Gakpo in actie te laten komen op het kunstgras van Sparta. De aanvoerder kampt met enkelklachten. Ook Van Ginkel komt met zijn blessureverleden liever niet uit op kunstgras. Joey Veerman heeft weer een plek in de basis. Hij vormt het middenveld met Ibrahim Sangaré en Mario Götze. Verwacht werd dat laatstgenoemde rust zou krijgen, maar hij is er dus gewoon bij en draagt tevens de aanvoerdersband. In de voorhoede wordt Eran Zahavi geflankeerd door Noni Madueke en Yorbe Vertessen.

In de achterhoede vormen Olivier Boscagli en Jordan Teze het hart van de defensie. Mauro Júnior neemt de rechtsbackpositie in, terwijl Philipp Max op links begint. Schmidt heeft Dennis Vos en Jenson Seelt achter de hand als defensieve opties. Bij Sparta ontbreekt centrale verdediger Bart Vriends. Adil Auassar zakt daardoor een linie. De ploeg van trainer Henk Fraser is gebaat bij een resultaat en hoopt voort te borduren op de belangrijke zege van twee weken geleden tegen Willem II. Het duel met Fortuna Sittard werd vorige week afgelast vanwege storm Eunice.

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Auassar, Durmisi; De Kamps, Namli, Verschueren; Van Crooij, Thy, Engels

Opstelling PSV: Drommel; Mauro Júnior, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Veerman; Götze, Madueke, Vertessen; Zahavi