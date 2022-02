Mazraoui beleefde ‘heftigste wedstrijd’: ‘Dat is waarom het zo intens was’

Donderdag, 24 februari 2022 om 07:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:17

Noussair Mazraoui was woensdagavond een van de uitblinkers bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Benfica (2-2) in de achtste finale Champions League. Afgezien van één ongelukkig en zeer kostbaar moment, het uitglijden waarmee hij Jan Vertonghen vrij baan bood om de voorzet te versturen waar de 1-1 uit voortkwam, speelde re rechtsback uitstekend. Zelf beleefde Mazraoui 'de heftigste wedstrijd' uit de huidige Champions League-campagne, zo vertelde hij na afloop.

"Dit was in de Champions League tot nu toe de heftigste wedstrijd van het seizoen", aldus Mazraoui tegenover het clubkanaal van Ajax. "Het was intens, veel sprintwerk heen en weer. Het was een hele zware wedstrijd." Mazraoui combineerde in de eerste helft veelvuldig met Antony. "Ik denk dat de tandem met Antony wel bekend aan het worden is", vervolgt Mazraoui. "Iedereen weet wat onze kwaliteiten zijn. Tegenstanders stellen zich daarop in. Wij proberen continu met nieuwe loopacties te komen om ruimtes te creëren voor onszelf."

Na ruim een kwartier spelen had de back een belangrijk aandeel in de openingstreffer, toen hij de bal vanaf de rechterkant van het veld op maat afleverde bij Dusan Tadic. De aanvoerder schoot vervolgens knap raak met zijn mindere rechter. "Ik zette druk op de linksback, die verwachtte mij niet", omschrijft Mazraoui de treffer. "Ik combineerde met Antony en zag dat Dusan (Tadic, red.) vrij stond in de zestien. Precies zoals we het besproken hebben voor de tijd, dat we ruimte zouden krijgen in de omschakeling. Dat is waarom de wedstrijd zo intens was. Het was counter op counter. De rust was er in principe niet."

De teen van Vertonghen voorkwam dat Mazraoui na 62 minuten zelf ook op het scorebord verscheen. De verdediger werd met een lange bal vrij voor de keeper gezet door Lisandro Martínez. "Die pakte de keeper goed, ik baal daar wel van. Dat was heel mooi geweest. Ik heb al eerder zo gescoord, het is er een beetje ingeslepen. Als Martínez de bal vrij heeft kijkt hij naar mij en weet ik dat ik moet rennen. Dan weet hij dat hij de bal moet spelen als de ruimte er is. Bij die kans was het heel snel handelen. Voor mijn gevoel schoot ik hem goed binnen, alleen de keeper pakte hem."