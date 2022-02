Verratti en Leonardo furieus: ‘Scheidsrechters behandelen PSG als stront’

Zondag, 20 februari 2022

Alban Lafont zal zijn optreden tegen Paris Saint-Germain (3-1) waarschijnlijk nooit meer vergeten. De doelman van FC Nantes was haast niet te passeren zaterdagavond en van L'Equipe krijgt de 23-jarige sluitpost een 10 als rapportcijfer. Daarmee schaart Lafont zich in een illuster rijtje met onder meer Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax kreeg in 2019 ook een 10 na zijn sublieme optreden tegen Real Madrid (1-4 zege) in de achtste finale van de Champions League. Bij PSG is er vooral boosheid over de rol van de arbitrage in de nederlaag.

In totaal kregen twaalf spelers van L'Equipe ooit een 10 na een wedstrijd. Lafont verrichtte zaterdagavond tegen PSG in totaal acht reddingen, inclusief een slap ingeschoten strafschop van Neymar. De Nantes-uitblinker had na een halfuur spelen tegen de koploper al vijf fraaie reddingen op zijn naam staan. "Hij verkeert al het hele seizoen in een uitstekende vorm, maar dit was zonder twijfel zijn beste wedstrijd tot nu toe. Het leek net alsof Lafont over water liep. Hij straalde een ongelooflijke autoriteit uit bij alle duels die hij uitvocht. Hij was simpelweg niet te passeren", jubelt de Franse krant daags na de heldenrol van de doelman van Nantes.

En de slechtste penalty van het jaar gaat naar.... Neymar! ?? De Braziliaan kan er weer een wedstrijd van maken, maar produceert niet meer dan een slap rollertje ??#ZiggoSport #Ligue1 #FCNPSG pic.twitter.com/kyZKPHqiKF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2022

Trainer Antoine Kombouaré repte na afloop over 'de grote Alban'. De doelman met roots in Burkina Faso maakte al op vijftienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Toulouse. In 2018 dwong Lafont een transfer af richting Fiorentina, al wist hij daar niet door te breken. Na twee seizoenen op huurbasis werd de jonge keeper definitief overgenomen door Nantes. De held van de subtopper heeft inmiddels veertien interlands voor Frankrijk Onder 21 achter zijn naam.

De nederlaag tegen Nantes zorgde voor het nodige chagrijn bij PSG. Marco Verratti was met name ontevreden over het optreden van scheidsrechter Mikael Lesage. "Hij had Dennis Appiah een tweede gele kaart moeten geven voor zijn overtreding op Kylian Mbappé", zei de boze middenvelder bij Canal+. "Hoe is het mogelijk dat hij dan geen gele kaart geeft? De scheidsrechters moeten echt hun verantwoordelijkheid gaan nemen, want ze behandelen ons nu echt als stront." Appiah kreeg in eerste instantie een rode kaart, maar na overleg met de VAR toonde Lesage de gele kaart. De VAR oordeelde dat de Nantes-speler Mbappé geen echte doelkans had onthouden en dat een strafschop eveneens niet nodig was.

Marco Verratti is net als Leonardo woedend op arbiter Mikael Lesage.

De verontwaardigde Verratti kreeg al snel bijval van technisch directeur Leonardo. "De scheidsrechter had het allemaal beter in de hand moeten houden. Met overtredingen zoals die op Kylian lopen wij het risisco dat we spelers drie maanden moeten missen. Het is daarnaast ook bizar dat er een minuut blessuretijd is in de eerste helft en dat de strafschop van Nantes vervolgens in de 49ste minuut wordt gegeven. Ik wil absoluut geen jankverhaal houden, want we hebben terecht verloren. Maar er is wel duidelijk een groot verlangen bij de scheidsrechters om tegen ons te fluiten, dat is echt beschamend aan het worden."

"Lesage liet heel veel overtredingen op onze spelers onbestraft", aldus de teleurgestelde Leonardo. "Hij zei zelfs: 'Het gaat om Mbappé en Neymar, dus ik geef niets. Het zijn PSG en Lionel Messi, dus krijgen ze niets mee'. Ik kan het ook mishebben en een nederlaag moeten we accepteren, en er ook van leren. Maar de scheidsrechter van vandaag was wel erg verbaal richting onze spelers. Ik zeg niet dat we dankzij hem hebben verloren, begin daar alsjeblieft niet over. Maar bekijk de beelden nog maar eens en vel dan een oordeel. We hebben verloren, maar ik kijk ook naar de feiten die mij heel veel zeggen. Maar mocht je het daar niet mee eens zijn, dan respecteer ik dat. Het is slechts mijn mening", zo besluit Leonardo.

