‘Dat zou te gek zijn: van amateurvoetballer naar de Champions League’

Maandag, 14 februari 2022 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 11:16

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Dilivio Hoffman, die tweededivionist TEC afgelopen maand verliet om met KF Ballkani voor de landstitel in Kosovo te spelen.

Door Chris Meijer

Eigenlijk dacht Dilivio Hoffman vorige maand weer enigszins gedesillusioneerd op het vliegtuig terug naar Nederland te stappen. Vlak voordat hij vanuit het Turkse Samsun richting huis zou vliegen, rinkelde de telefoon. Aan de andere kant van de lijn klonk zaakwaarnemer Gunter Thiebaut. Een Kosovaarse club wilde hem graag aan het werk zien. Of hij weer terug wilde vliegen naar Antalya? “Het was best apart, ja. Ik had mezelf erop ingesteld om terug te gaan naar huis, naar mijn familie en vriendin”, bekent Hoffman. “Het was een mooie kans om weer profvoetballer te worden, bij een mooie club. Dus waarom niet? Daarom ben ik gelijk teruggevlogen naar Antalya.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoffman was kort daarvoor al in Antalya geweest, voor een stage bij Samsunspor. Via de Jan de Jonge - zijn voormalig trainer bij De Treffers, nu assistent van Fuat Çapa bij Samsunpor - kreeg de 24-jarige aanvaller een kans om mee te trainen bij de huidige nummer zeven van het tweede niveau van het Turkse voetbal. “We hadden af en toe contact, ik had hem gefeliciteerd met zijn stap. Een paar maanden later heb ik een appje gestuurd of ze nog spelers nodig hadden en daardoor mocht ik op stage komen”, vertelt Hoffman. Hij maakte indruk tijdens de stageperiode, want Samsunspor wilde hem vastleggen.

Samsunspor had echter geen plek meer om buitenlandse spelers in te schrijven. Pas als er een buitenlander zou vertrekken, zou Hoffman wedstrijden kunnen spelen. “Dus dan had ik daar gezeten zonder wedstrijden te kunnen spelen. Dat was niet echt een optie, dan raak je wedstrijdritme kwijt.” In overleg met trainer Çapa - die in het verleden in Nederland bij MVV Maastricht en RBC Roosendaal werkte - besloot Hoffman om terug te gaan naar Nederland, om het seizoen af te maken bij TEC. “Ik was niet teleurgesteld, maar het was wel jammer. Ik was er al zo lang mee bezig om weer profvoetballer te worden en dan lukt het uiteindelijk wel, maar toch ook weer niet. Dan ga je toch denken: waar ligt het aan?”

Hoffman in een van de totaal vier wedstrijden die hij namens FC Den Bosch in de Eerste Divisie speelde.

Hoffman doorliep de jeugdopleiding van Excelsior, waarna hij nog voor FC Twente en FC Den Bosch speelde voordat hij in 2019 uit het profvoetbal verdween. Toch verdween in de jaren waarin hij voor De Treffers en TEC in het amateurvoetbal speelde nooit het geloof dat hij nog prof kon worden, ook al werd het moeilijker naarmate hij ouder werd. “Dat is zeker zo”, beaamt Hoffman. “Het is moeilijk, want je ziet links en rechts andere jongens debuteren en nieuwe clubs vinden. Ik werkte hard en wachtte op mijn kans. Ik weet van mezelf dat ik makkelijk mee zou kunnen in de Keuken Kampioen Divisie, maar die kans heb ik nooit gehad. Het geloof in mezelf was er wel. Je wil zo graag, maar het komt maar niet. Als het dan wél komt, ben je zó blij. Daar ben ik Alain Fiddelers, de zaakwaarnemer met wie ik dit traject begonnen ben, heel dankbaar voor.”

Er was dan ook geen moment twijfel toen hij de mogelijkheid kreeg om een stage af te werken bij KF Ballkani, de huidige nummer drie van de Kosovaarse Superliga. “Ik wist helemaal niets van Kosovo, ik had geen idee waar ik eventueel zou belanden”, lacht Hoffman. “Maar als je hoort dat je Conference League of eventueel Champions League kan spelen, dan twijfel je niet meer. Daarmee komt toch je droom uit. Via een andere weg, maar je bent alsnog profvoetballer en dat is wat je wil.” Hoffmann slaagde erin om tijdens het trainingskamp in Antalya snel een goede indruk achter te laten. “Ik heb één dag meegetraind en daarna speelden we direct een wedstrijd. Dat ging wel lekker, ik gaf twee assists. Eigenlijk kreeg ik na de tweede wedstrijd te horen dat ze tevreden waren en dat ik mocht blijven. Daarna is alles qua papieren en overschrijvingen snel gegaan.”

De afgelopen twee jaar speelde Hoffman voor tweededivionist TEC.

Na zijn handtekening te hebben gezet onder een tot medio 2024 lopende contract, arriveerde Hoffman anderhalve week daadwerkelijk in Kosovo. “Vanaf de eerste dag heb ik een prettig gevoel gehad. De spelers wezen me de weg en stonden voor me klaar, ik kan nog steeds naar hen toestappen als er wat is. Uit de woorden van de trainer sprak vertrouwen, ondanks dat we moeten communiceren met iemand die vertaalt.” Waar verschillende ploeggenoten wel Engels spreken, is de communicatie met de Albanese trainer Ilir Daja soms nog wat lastig. “Al gaat het op zich wel als we één-op-één met elkaar praten. Hij verwacht een beetje de standaarddingen van me op mijn positie, dat begrijp je wel als je voetballer bent.”

Of spreekt Hoffman inmiddels al een woordje Albanees of Servisch? “Nee, een paar woordjes. Maar zeker nog niet vloeiend. Ik heb nog twee jaar, hè. Toen ik hier aankwam en de taal hoorde, dacht ik: waar ben ik beland? Ik snapte er helemaal niets van”, reageert Hoffman lachend. Daardoor gaan de gesprekken met geïnteresseerde mensen op straat in het dorpje Suva Reka - ten zuiden van hoofdstad Pristina - soms met handen en voeten. “De eerste dag dat ik hier was, kreeg ik direct te horen: ‘Hé, jij bent toch de nieuwe speler?’ Dan maak je even een babbeltje, al spreken de mensen niet heel goed Engels. Ze willen graag weten wie ik ben en spreken me ook al af en toe aan voor een fotootje. Dat gebeurde zelfs op het vliegveld al.”

“Ballkani heeft niet echt een stadion, maar het leeft wel enorm. We hebben een eigen gym, waar je terecht kan. Het veld is alleen behoorlijk slecht, dat moet over twee maanden vernieuwd worden. Er staat altijd iemand klaar als je ergens naartoe moet, ik heb een mooi appartement gekregen. Je krijgt van de buitenwacht natuurlijk wel te horen dat het allemaal niet zo chique is als in Nederland, dat snap ik wel. Maar het is ook niet zo dat er heel veel armoede is. Althans, dat gevoel heb ik niet”, vertelt Hoffman over zijn eerste indruk van Kosovo. Hij is goed te spreken over het niveau bij Ballkani. “Ze werken hier wat harder. Er wordt iedere dag op honderd procent getraind, met duels en slidings. Het is gewoon alles op alles. Er zit ook best wel voetbal in, ik kom vaker in het spel voor. Ik lag meteen redelijk goed in de groep, omdat ik met mijn snelheid en acties toch ook andere kwaliteiten breng.”

Kosovo moet voor Hoffman een opstap vormen naar een hoger podium. “Ik moet hier goed mijn best doen, alles geven en dan kijken wat er op mijn pad komt. Ik ben gewoon benieuwd. Eerst moet ik wedstrijden spelen en doelpunten maken, dan komen de clubs vanzelf”, voegt hij direct toe. Eerst wacht komende maanden de strijd om de Kosovaarse landstitel en daarmee een ticket voor de eerste voorronde van de Champions League. Ballkani heeft een achterstand van slechts één punten op koploper FC Drita. Met een assist in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Dukagjini was het debuut van Hoffman veelbelovend. “Het zou heel mooi zijn als we die titel kunnen binnenslepen. Dat zou te gek zijn: van amateurvoetballer ineens naar de voorronde van de Champions League.”