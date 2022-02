Grote deceptie voor Bergwijn in blessuretijd; Manchester City maakt geen fout

Woensdag, 9 februari 2022 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:09

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond een pijnlijke thuisnederlaag geleden tegen Southampton. In een spectaculaire ontmoeting boog Southampton een 2-1 achterstand om in een 2-3 zege; in de blessuretijd maakte invaller Steven Bergwijn gelijk, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Door de nederlaag blijft Tottenham zevende staan in de Premier League. Koploper Manchester City won met 2-0 van Brentford en staat twaalf punten los van Liverpool, al heeft de nummer twee nog wel twee duels tegoed. Tegelijkertijd was er een hoofdrol weggelegd voor Philippe Coutinho, die in een spectaculair duel tussen Aston Villa en Leeds United (3-3) tot scoren kwam en twee assists verzorgde.

Tottenham Hotspur - Southampton 2-3

De ploeg van manager Antonio Conte mocht zijn handen al vroeg in de wedstrijd dichtknijpen. Mohamed Elyounoussi hielp een enorme kans om zeep door de bal vanaf een meter of vijf recht in de handen van Hugo Lloris te schieten. Na een enerverende openingsfase werden the Spurs met enig fortuin in het zadel geholpen door Jan Bednarek. Pierre-Emile Höjbjerg zocht Heung-Min Son met een voorzet vanaf de rechterflank, waarna de verdediger van Southampton de bal achter zijn eigen doelman gleed: 1-0. Lang kon de thuisploeg echter niet van de voorsprong genieten, want slecht uitverdedigen van Ben Davies werd halverwege de eerste helft hard afgestraft door Armando Broja: 1-1.

Southampton nam vervolgens het heft in handen en kreeg via Stuart Armstrong (kopbal), Broja (poging rakelings naast de paal) en Romain Perraud (afstandsschot op de lat) ook serieuze mogelijkheden op meer. Son dacht Tottenham in het tweede bedrijf op aangeven van Lucas Moura op rozen te schieten, maar the Saints slaagden er toch nog in om de wedstrijd volledig op zijn kop te zetten. Eerst kopte Elyounoussi vogelvrij de 2-2 tegen de touwen en Ché Adams bezorgde Southampton ook met het hoofd een kleine twee minuten later zelfs de volle buit: 2-3. Een nieuwe heldenrol leek in blessuretijd opnieuw voor Bergwijn weggelegd. De ingevallen vleugelaanvaller werkte de gelijkmaker binnen, maar stond tot zijn grote teleurstelling een halve meter buitenspel.

Gerechtigheid?! ?? James Ward-Prowse legt de bal twee keer op identieke wijze voor de goal en tweemaal wordt hij uitstekend tegen de touwen geknikt ?? Southampton lijkt opnieuw te gaan stunten tegen Spurs ??#ZiggoSport #PremierLeague #TOTSOU pic.twitter.com/z56R9gAoiq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 9, 2022

Manchester City - Brentford 2-0

Manchester City, met Nathan Aké op de bank, was in de eerste helft duidelijk de betere partij. Met name in het laatste kwartier voor de pauze creëerde de thuisploeg kansen, maar er was uiteindelijk een strafschop voor nodig om de ban te breken. Raheem Sterling werd in het strafschopgebied getorpedeerd door rechtsback Mads Roerslev, waarna Riyad Mahrez koelbloedig de linkerbovenhoek uitzocht. In de tweede zette Manchester City opnieuw druk op Brentford, dat zich daar slechts zelden onderuit kon spelen. Halverwege het tweede bedrijf tilde Kevin De Bruyne de marge naar twee. Doelman David Raya leverde de bal prompt in bij Raheem Sterling en keerde vervolgens wel diens schot, maar in de rebound kwam De Bruyne tot scoren.

De bal gaat op de stip! Sterling wordt naar de grond gewerkt en verdient een penalty, die Mahrez prima binnenschiet ?? City op een 1-0 voorsprong!#ZiggoSport #PremierLeague #MANBRE pic.twitter.com/XhJ0H1zItR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 9, 2022

Aston Villa - Leeds United 3-3

Met Pascal Struijk in de basis begon Leeds voortvarend aan de wedstrijd. Nog voor het verstrijken van de negende speelminuut vond Daniel James op aangeven van Rodrigo de 0-1. Er brak vervolgens een impasse aan die pas na een half uur spelen verbroken werd door Coutinho. De Braziliaan controleerde de voorzet van Matty Cash en schoot diagonaal binnen: 1-1. Binnen dertien minuten breidden the Villans de voorsprong uit naar 3-1. Zowel de tweede als de derde treffer kwam van de voet van Jacob Ramsey, die in beide gevallen bediend werd door Coutinho.

De zege leek binnen handbereik, maar niets was minder waar. Nog voor het rustsignaal zorgde James, met zijn tweede van de avond, voor de aansluitingstreffer. De eindstand werd bepaald in de 63ste speelminuut, toen een doorkopbal van Struijk verzilverd werd door Diego Llorente: 3-3. Villa kwam nog met tien man te staan na een dubbele gele kaart voor Ezri Konsa, maar aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.

Norwich City - Crystal Palace 1-1

De thuisploeg schoot tegen Crystal Palace op Carrow Road uit de startblokken. Binnen twee minuten was de voorsprong voor Norwich City al een feit, toen ??Teemu Pukki na terugleggen van Adam Idah via de binnenkant van de paal doel trof: 1-0. Wilfried Zaha bracht de stand met een uur op de klok in evenwicht door de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied op fraaie wijze in de rechterhoek te krullen: 1-1. Luttele minuten later kreeg de aanvaller na een overtreding Maximilian James Aarons de uitgelezen kans om Palace de zege te bezorgen, maar Zaha schoot zijn strafschop ruim twee meter naast.