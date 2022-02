Sadio Mané schiet Senegal naar historische Afrika Cup-winst

Zondag, 6 februari 2022 om 22:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:19

Senegal heeft voor het eerst in de geschiedenis van het land de Afrika Cup gewonnen. In de finale tegen Egypte was er na een doelpuntloze remise een strafschoppenserie nodig, waarin Sadio Mané voor de beslissing zorgde. Zijn Liverpool-ploeggenoot Mohamed Salah kwam niet tot het nemen van een strafschop. De overwinning voor Senegal was gezien het wedstrijdbeeld verdiend, want de ploeg kreeg veel meer kansen om de wedstrijd voortijdig te beslissen. In de openingsfase had Mané zelfs nog een penalty gemist.

Na een indrukwekkende slotceremonie van de Afrika Cup ging de finale van start. Senegal deelde vanaf het eerste moment de lakens uit en kreeg al na vier minuten een strafschop. Scheidsrechter Victor Gomes bestrafte een overtreding van Mohamed Abdelmonem op Saliou Ciss, waarna een psychologisch spelletje ontstond. Salah fluisterde zijn eigen doelman Gabaski ogenschijnlijk informatie in over de plannen van Mané, die daarna ook zelf contact zocht met de keeper en naar rechts wees. Hij schoot uiteindelijk hard richting de linkerhoek, maar Gabaski raadde zijn intenties en voorkwam een vroege achterstand van Egypte.

??? Sadio Mané krijgt de ideale kans om Senegal op voorsprong te zetten, maar Mo Salah heeft ???????????? ??????????????????????... ?? pic.twitter.com/Zh3JfcFDTl — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2022

In de slotfase van de eerste helft drong Salah het strafschopgebied in door meerdere belagers te passeren, maar Édouard Mendy kende weinig moeite met zijn krachteloze schot. Over het geheel moest Egypte zich in de eerste helft vooral beperken tot verdedigen, wat goed lukte. Senegal vond zelden een opening en kon de druk niet voldoende opvoeren om Egypte aan het wankelen te krijgen. De tweede helft begon met een ongevaarlijk schot van Idrissa Gueye, maar daarna kwam de klad erin. Beide ploegen stichtten lange tijd weinig gevaar. Pas een kwartier voor tijd konden de aanwezige fans weer opveren.

Het was Egypte dat een grote mogelijkheid kreeg om de score te openen: na een voorzet van linksback Ahmed Fatouh schatte de twijfelende doelman Mendy de situatie verkeerd in. Hij kon opgelucht ademhalen, want invaller Marwan Hamdi kon zijn kopbal niet de juiste richting meegeven. Er moest dus een verlenging aan te pas komen, zoals ook in alle vorige wedstrijden van Egypte in de knock-outfase. In de dertig minuten durende verlenging kreeg alleen Senegal kansen om een penaltyreeks af te wenden. Bamba Dieng dook op in het strafschopgebied na een lange bal en zag Gabaski redding brengen in de verre hoek. Vervolgens keerde Gabaski ook een kopbal en een afstandsschot van Dieng,

Een strafschoppenserie bleek noodzakelijk om een winnaar aan te wijzen. Egypte zegevierde eerder in het toernooi al in penaltyreeksen tegen Ivoorkust en Kameroen. Kalidou Koulibaly (Senegal), Zizo en Diallo (Senegal) scoorden, maar daarna trof Abdelmonem (Egypte) de linkerpaal en stuitte Bouna Sarr (Senegal) op Gabaski. Daarna kwamen Marwan Hamdi (Egypte) en Dieng (Senegal) tot scoren, maar Mendy keerde de inzet van Mohanad Lasheen. Vervolgens was de eer aan Mané, die Senegal naar de historische Afrika Cup-zege schoot.