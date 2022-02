Tottenham bekert mede dankzij dubbelslag van Kane door in FA Cup

Zaterdag, 5 februari 2022

Tottenham Hotspur heeft zich zaterdagavond ten koste van Brighton & Hove Albion verzekerd van een plek in de achtste finales van de FA Cup. Mede dankzij een dubbelslag van Harry Kane won de ploeg van manager Antonio Conte uiteindelijk met 3-1. De aankopen Dejan Kulusevski en Rodrigo Bentancur maakten in het bekerduel hun eerste officiële minuten voor Tottenham.

Conte had in het bekerduel nog geen basisplaatsen ingeruimd voor zijn nieuwe aanwinsten Dejan Kulusevski en Rodrigo Bentancur, terwijl ook Steven Bergwijn vanaf de bank begon. Bij de bezoekers werd Joël Veltman rust gegund. De dertigjarige verdediger werd aan de kant van Brighton ook op de bank gehouden door manager Graham Potter. Tottenham Hotspur kreeg de voorsprong binnen het kwartier in de schoot geworpen. Eerst ging Robert Sánchez de mist in met een uittrap, al werd dit niet direct afgestraft door Kane. Nog geen minuut later verslikte Adam Webster zich volledig in de bal, waarna Kane vanaf de rand van het zestienmetergebied op fraaie wijze wel binnenkrulde: 1-0.

Harry Kane ?? De Engelsman lijkt zijn draai weer aardig gevonden te hebben en zet Spurs met een heerlijke goal op voorsprong ??#ZiggoSport #FACup #TOTBHA pic.twitter.com/ieUz2FFYoi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2022

Met enigszins geluk slaagde Tottenham erin om de marge halverwege de eerste helft te verdubbelen. Emerson Royal werd weggestuurd door Harry Winks en stoomde vervolgens op over de rechterflank. De Braziliaanse back had de intentie om een voorzet af te leveren en zag tot zijn eigen verbazing hoe de bal via de voet Solly March in het doel van Sánchez vloog: 2-0. Heung-Min Son kreeg met een half uur op de klok de uitgelezen kans om de voorsprong verder uit te breiden, maar een voorzet van Kane bij de tweede paal bleek net niet op maat.

In het tweede bedrijf kwam Brighton met Veltman in de ploeg een stuk beter voor de dag en via kansen van Jakub Moder en Yves Bissouma maakten the Seagulls ook aanspraak op de aansluitingstreffer. Deze kwam er halverwege de tweede helft ook, toen Yves Bissouma na een knappe individuele actie de bal achter een aan de grond genagelde Hugo Lloris schoot: 2-1. De spanning kwam door deze treffer enigszins terug in de wedstrijd, maar opnieuw was het Webster die de bezoekers benadeelden door niet goed weg te ruimen. De centrale verdediger gaf knullig mee aan Kane, die de bal in een leeg doel kon schuiven: 3-1. Het was voor Conte het sein om Bergwijn, Kulusevski en Bentancur ook nog minuten te geven.