Lasse Schöne: ‘Hij blijft vaak hangen in de lucht, het is net een vliegtuig'

Zaterdag, 5 februari 2022 om 08:48 • Laatste update: 08:51

Lasse Schöne is bijzonder onder de indruk van Wilfried Bony. De 33-jarige spits arriveerde afgelopen maand bij NEC, nadat hij ruim een jaar zonder club had gezeten. Schöne vertelt in gesprek met de Gelderlander dat Bony er desondanks ‘echt super fit’ uitziet.

“Bony barst nog altijd van de kwaliteiten. Hij is beresterk, zijn aannames zijn bijna altijd goed en hij kan ontzettend hoog springen. Hij torent boven de verdedigers uit en blijft vaak hangen in de lucht. Het is net een vliegtuig”, geeft Schöne te kennen. Bony - voormalig speler van onder meer Vitesse, Swansea City, Manchester City en Stoke City - was het laatst actief bij Al-Ittihad, dat hem oppikte op het moment dat hij al een halfjaar zonder club zat en in november 2020 afscheid van hem nam.

Dat Bony bijna anderhalf jaar zonder club heeft gezeten, is volgens Schöne niet te zien. “Bony ziet er echt super fit uit. Als je ook ziet wat hij na de trainingen nog doet in het krachthonk. Je moet geen squatcompetitie met hem aangaan. Dat durf ik ook niet. Zonder gekheid: hij leert de jonge spelers hoe je moet omgaan met je lichaam. Dat is ook heel belangrijk”, benadrukt de 35-jarige middenvelder. Bony kan overigens zaterdagavond nog niet in actie komen tegen PEC Zwolle, doordat zijn werkvergunning nog niet binnen is.

“Kijk, we hebben gewoon een heel jong team”, stelt Schöne. “Die gasten hebben behoefte aan spelers die veel praten en coachen. Dat doet Bony. Hij loopt hier niet rond omdat NEC toevallig is langsgekomen en hij niets anders kon. Hij is ambitieus en wil NEC echt vooruit helpen. Met hem erbij hebben we een vijftal routiniers en hebben we nu echt een leuke mix.”