Unieke beelden van veelbesproken VAR-moment tijdens PSV - Ajax gedeeld

Zaterdag, 5 februari 2022 om 08:14

De KNVB heeft in het programma Extra Tijd, dat samen met ESPN wordt geproduceerd, beelden gedeeld van het veelbesproken VAR-moment tijdens het duel tussen PSV en Ajax (1-2). Mede dankzij de videoscheidsrechter bleef de winnende treffer van Ajax staan, ondanks dat de bal kort daarvoor over de zijlijn leek te gaan. Kevin Blom benadrukt dat de VAR daarmee juist gehandeld heeft.

Een kwartier voor het einde kwam Ajax op voorsprong, toen Mazraoui als eindstation van een vlotte aanval met zijn linkerbeen op fraaie wijze de bal achter Drommel krulde. Voorafgaand aan het doelpunt leek Blind de bal echter aan de zijlijn niet binnen te houden. Grensrechter Hessel Steegstra oordeelde dat de bal niet over de lijn was geweest en videoscheidsrechter Rob Dieperink kon na enkele minuten de beelden te hebben bestudeerd zijn ongelijk niet bewijzen, waardoor scheidsrechter Danny Makkelie het doelpunt toekende.

Op de beelden die worden gedeeld is te zien hoe Steegstra ‘binnen, binnen, binnen’ schreeuwt als Blind de bal aan de zijlijn aanneemt. Vervolgens is te zien hoe Dieperink en zijn assistent Erwin Zeinstra naar de beelden gaan kijken, maar al snel tot de conclusie komen dat er geen bewijs te vinden is voor het feit dat de bal de lijn heeft gepasseerd. “Ik denk dat VAR hier uitstekend zijn werk doet”, zo oordeelt Blom. “Hij gaat heel consequent alle camerabeelden die hij tot zijn beschikking heeft af.”

“We missen eigenlijk één echt goede camera, die loodrecht op de lijn staat. Die zou het beste antwoord kunnen geven. De VAR kan niks anders doen dat hetgeen wat op het veld is besloten”, vervolgt Blom. “En laten we heel eerlijk zijn: de assistent is overtuigd, dat horen we hem duidelijk roepen. Dat heb je dan te respecteren.”

Blom benadrukt dat het redelijk uniek is dat dit soort beelden in Nederland getoond en besproken worden. “Internationaal is de richtlijn heel simpel: daar worden niet vanuit de UEFA nog dingen besproken, zoals we dat hier in Nederland wel doen. Er zijn soms wel persconferenties. Scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti geeft een paar keer per jaar wel uitleg. Maar zo transparant als wij dat doen, zie je het niet.”