Ex- én huidig contractspeler van Sociedad kennen geen enkele genade

Donderdag, 3 februari 2022 om 21:55 • Tom Rofekamp

Real Betis is donderdagavond probleemloos doorgebekerd naar de halve finale van de Copa del Rey. In de heksenketel die het Estadio de Anoeta was, was Real Sociedad lang de betere van de twee, maar liep het in de slotfase tegen een ruime nederlaag aan: 0-4. Juanmi was tegen zijn oude club, waar hij tussen 2016 en 2019 speelde, verantwoordelijk voor de eerste twee treffers. Willian José, die door Betis gehúúrd wordt van Sociedad, maakte vlak voor tijd de 0-3, voordat Aitor Luibal het slotakkoord verzorgde..

Vanaf het eerste fluitsignaal was het smullen geblazen voor het aanwezige publiek in San Sebastián. Beide teams zochten de aanval, maar alleen Betis creëerde daar daadwerkelijk grote kansen uit. William Carvalho kopte na vijf minuten bijna een voorzet van Nabil Fekir tegen de touwen; de Portugees had echter dubbel zo veel tijd nodig om tot een doelpunt te komen. Carvalho gaf een schoolvoorbeeld lichaam gebruiken, balbezit houden en overzicht bewaren en bood ex-Sociedad-speler Juanmi een niet te missen kans: 0-1. De goal was voor de Spanjaard, maar mocht grotendeels op het Conto van zijn collega-middenvelder geschreven worden.

Real Betis opent de score! ??

Juanmi tikt de bal heerlijk binnen na goed voorbereidend werk van Carvalho! ??#ZiggoSport #CopaDelRey #SociedadBetis pic.twitter.com/hnS0IbmIcQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 3, 2022

Daarop nam Sociedad het initiatief. Mikel Oyarzabal dwong Betis-sluitpost Rui Silva voor het eerst die avond tot serieus ingrijpen, terwijl Robin Le Normand zijn kopbal tot zijn spijt op de paal uiteen zag spatten. Vooral Januzaj ontpopte zich als dirigent van zijn ploeg, en de Belg dacht na 36 minuten dan ook even de gelijkmaker te hebben geproduceerd. Nog voordat Januzaj de pass van Oyarzabal had verzilverd, had de assistent-scheidsrechter echter al gevlagd voor buitenspel. Aangeslagen door de domper liet Sociedad Betis weer iets meer toe; tot de rust zou er echter geen doelpunt meer komen.

Sociedad kwam sterk uit de startblokken na de onderbreking. Ex-Willem II'er Alexander Isak kreeg al snel een geweldige kans op de gelijkmaker, maar Silva hield met een fenomenale reflex zijn doel schoon. Even later werd ook aan Betis-kant een treffer afgekeurd; Juanmi verscheen niet voor de tweede maal in de wedstrijdstatistieken. Dat gebeurde amper een minuut later pas. Álex Moreno legde vanaf de achterlijn ogenschijnlijk terug op Fekir, die een teenlengte tekortkwam. Wel stond daar Juanmi, die zijn oude club voor de tweede maal die avond pijn deed: 0-2.

De éénvoudig Spaans international kon Betis een kwartier van tijd zelfs zijn hattrick completeren; hij verzuimde echter de pass van Sergio Canales te verzilveren. Willian José verruimde de marge zeven minuten voor tijd alsnog naar drie. De Braziliaan schoot de penalty, verdiend door een handsbal van Joseba Zaldua, feilloos binnen. Drie minuten voor tijd schoot Aitor Ruibal zelfs nog de 0-4 tegen de touwen, op aangeven van Victor Ruíz. Betis blijft door de bekerzege de lijn van het sterke seizoen aanhouden: naast de derde plek in LaLiga is het team van Manuel Pellegrini óók nog in de race voor de Europa League.