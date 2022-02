Supporters van PSV zien op Instagram hint richting nieuwe hoofdtrainer

Donderdag, 3 februari 2022 om 21:32 • Dominic Mostert

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Phillip Cocu heeft donderdag op Instagram een foto geplaatst van zichzelf in zijn tijd als speler bij PSV. Het gaat om een foto van een wedstrijd tegen AZ, waarin hij twee goals maakte. Het duel werd gespeeld op 15 oktober 2005. "Zeventien jaar geleden dat ik twee goals maakte tijdens PSV - AZ. Volgens mij hielden we de drie punten destijds in Eindhoven. Veel succes dit weekend", schrijft Cocu, doelend op de wedstrijd tussen PSV en AZ van zaterdag. Met een knipoog voegt hij de hashtag #ikwordoud toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Supporters van PSV zien in de post van Cocu een flirt, nu Roger Schmidt heeft bekendgemaakt na dit seizoen te vertrekken. Tussen 2013 en 2018 was Cocu de hoofdtrainer van PSV en momenteel is hij werkloos. "Al aan het flirten?", klinkt het bijvoorbeeld in de reacties. Ook reacties als 'is dit een hint?', 'klinkt als een sollicitatie' en 'kom terug naar PSV, Phillip' kunnen op veel likes rekenen.

Hoewel sommige supporters een flirt denken waar te nemen, plaatst Cocu wel vaker berichten over PSV. Meestal gaat het dan wel om een bijzondere datum, zoals het driejarig jubileum van een gewonnen landskampioenschap of een felicitatie aan PSV voor de 107de verjaardag van de club. In dat opzicht wijkt een post ter voorbereiding op een 'doorsnee' competitiewedstrijd af van de norm.