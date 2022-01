‘De keuze was snel gemaakt: zo’n grote club, dat spreekt voor zich’

Zaterdag, 29 januari 2022 om 09:30 • Chris Meijer

Nelson Amadin maakte eerder deze maand een bijzonder fraaie transfer. De twintigjarige vleugelaanvaller zat sinds zijn vertrek bij FC Dordrecht van afgelopen zomer zonder club, maar zette begin januari zijn handtekening onder een contract bij Schalke 04. Amadin is bij de Duitse grootmacht begonnen in het tweede elftal, waar hij in zijn eerste wedstrijd direct zijn visitekaartje afgaf en dat een springplank zou kunnen vormen richting de Veltins-Arena.

Kort voor de afgesproken tijd moet Amadin zich via WhatsApp verontschuldigen. Of het interview wellicht een uurtje later kan? Zijn trainingsdag blijkt behoorlijk uitgelopen te zijn. “Zo, het was zeker een aardige trainingsdag”, antwoordt Amadin lachend als hij eenmaal aan de telefoon hangt. “Ik was al sinds vanmorgen op de club en ging pas om vijf uur naar huis. Het was zeker een pittig dagje. Dat is Duitsland: heel hard werken, veel trainen, goede trainingen met intensiteit. Het is wel even wat anders dan ik in Nederland gewend was. Het scheelt dat ik het afgelopen halfjaar veel met mijn personal trainer Patrick Alimasi heb getraind, daardoor kon ik direct meekomen in dit trainingsniveau.”

Amadin speelde acht jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord, waarna hij in de zoektocht naar speelminuten in het profvoetbal bij FC Dordrecht terechtkwam. Met twintig optredens in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam trok hij afgelopen zomer na twee seizoenen de deur op De Krommedijk achter zich dicht. “Na Feyenoord wilde ik het betaald voetbal in, dat kon bij FC Dordrecht. Nu heb ik een andere keuze gemaakt dan toen ik bij Feyenoord vertrok”, legt Amadin uit. Het afgelopen halfjaar kwamen er de nodige aanbiedingen vanuit binnen- en buitenland langs, maar hij besloot te wachten op wat hij zelf de ‘beste optie’ of de ‘juiste keuze’ noemt.

Amadin speelde totaal 21 wedstrijden in het shirt van FC Dordrecht.

“Ik vertrouw op mijn kwaliteiten, ik ben geduldig geweest en daardoor heb ik bepaalde aanbiedingen naast me neergelegd. Natuurlijk gaat het op een gegeven moment kriebelen, maar ik denk dat je in zo’n situatie nooit overhaaste beslissingen moet nemen. Het was een bevestiging dat Schalke uiteindelijk kwam, dat was het wachten waard. Toen Schalke kwam, was de keuze snel gemaakt. Zo’n grote club, dat spreekt voor zich”, knikt Amadin. Hij kon bij Schalke zijn handtekening zetten onder een contract tot het einde van het seizoen en is aangesloten bij het tweede elftal, dat uitkomt op het tweede niveau van het Duitse voetbal in de Regionalliga West. Daarmee verruilde hij het drukke stadsleven van Rotterdam voor het rustige Gelsenkirchen.

“Het bevalt me wel, het is lekker rustig. Je leert ook een andere cultuur kennen.” Al snel nadat Amadin officieel gepresenteerd was als aanwinst van Schalke, kreeg hij door alle berichten van supporters op social media in de gaten dat hij bij een van de grootste clubs van Duitsland had getekend. “Je merkt aan alles dat de achterban van Schalke in Duitsland heel, heel groot is. Qua faciliteiten kom je hier natuurlijk ook niks tekort, alles is enorm groots opgebouwd. Maar ik speelde daarvoor bij Feyenoord en daar zijn de faciliteiten ook top, dus ik wist wel hoe het is.”

“Ik ben heel goed ontvangen door mijn ploeggenoten, de trainers en iedereen die betrokken is bij de club. Daardoor gaat alles ook vanzelf, ik heb snel mijn plek kunnen vinden. De eerste weken is het wennen aan een nieuwe omgeving met een andere taal, maar dat is best snel gelukt en dan gaat alles een stuk beter”, gaat Amadin verder. Mede door de verhalen van zijn neef Joshua Zirkzee - momenteel door Bayern München verhuurd aan Anderlecht - wist Amadin ongeveer wat hij kon verwachten in Duitsland. “Joshua is familie en we hebben een hele hechte band, dus hij heeft me alles verteld wat ik te weten moest komen over Duitsland. Over het voetbal, de cultuur, de mensen: hij heeft me zeker geholpen. Ik wist wat me te wachten stond, dus daar kon ik me goed op voorbereiden.”

Dat Amadin snel zijn plek gevonden had bij Schalke, bleek wel tijdens zijn officiële debuut. Hij mocht in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach II (1-4 overwinning) in de basiself beginnen en nam direct twee doelpunten voor zijn rekening. “Het was een debuut waar je stiekem op hoopt. Als je met twee goals het verschil kan maken, is dat heel mooi. Dat heeft best wat losgemaakt, want er was al de nodige aandacht voor mijn overstap naar Schalke. Dit is een grote club, dus er komt best veel bij kijken. De Regionalliga heeft een goed niveau, al is het moeilijk te vergelijken met Nederland. Het is een heel ander soort voetbal, er wordt toch misschien wat anders van je verwacht.”

De Regionalliga kan voor Amadin een springplank vormen naar het eerste elftal van Schalke. Die Königsblauen degradeerden vorig seizoen uit de Bundesliga en bezetten momenteel op het tweede niveau de vierde plaats. “Ik ben er pas net, dus ik wil eerst topfit worden en me dan in het tweede goed blijven doorontwikkelen. Dan zien we wel wat er in de toekomst gebeurt. Het ligt er uiteraard aan hoe ik het ga doen in het tweede van Schalke.”