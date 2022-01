Oranje Futsal geeft ticket voor kwartfinales volledig weg tegen Servië

Vrijdag, 28 januari 2022 om 22:18

Oranje Futsal heeft zich niet voor de kwartfinale van het EK 2022 weten te plaatsen. In de laatste groepswedstrijd tegen Servië kwamen de Nederlandse zaalvoetballers op een 2-0 voorsprong, maar die werd in een tijdsbestek van vijf minuten volledig verspeeld: 2-3. Met een gelijkspel zou de volgende ronde veilig zijn gesteld. Portugal en Oekraïne zijn uit groep A door naar de kwartfinales en voegen zich bij Kazachstan, Finland en Georgië.

Bondscoach Max Tjaden koos in de derde wedstrijd voor vier andere namen in de basis dan tegen Portugal. Recordinternational Jamal El Ghannouti had zijn eerste basisplaats, de overige spelers stonden tegen Oekraïne al wel in de basis. Oranje maakte een gretige indruk in de openingsfase. Het zat erbovenop en gaf de Serviërs weinig tijd om op te bouwen. Na een goede onderschepping zette El Ghannouti direct Jordany Martinus vrij voor Nemanja Momcilovic. Met een slim puntertje onder de keeper door maakte hij de eerste kans voor Oranje meteen af. Karim Mossaoui dribbelde even later langs een aantal Servische verdedigers en probeerde het net als Martinus met een puntertje. De inzet werd geblokt. Servië kwam niet veel verder dan wat afstandsschoten en als er toch iemand voor Kuijk opdook kwam de Nederlandse keeper als winnaar uit de strijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uit het niets kreeg Oranje Futsal een gigantische kans. Servië verspeelde onder druk knullig de bal. Mossaoui stond meteen één-op-één, maar schoot het leer naast de paal. Vijf minuten voor het rustsignaal kreeg Servië een vrije trap op een gevaarlijke plek dicht bij het doel. Aanvoerder Oualid Saadouni gooide zich met zijn hele hebben en houden voor het schot dat volgde. Hij wist de bal te blokken, maar moest zijn daad met een blessure bekopen. Amper een minuut later kwam Oranje bijna op 2-0. Na een razendsnelle counter kwam Tevfik Ceyar op een paar meter van het doel aan de bal; hij schoot deze uit de draai echter ruim naast. Ceyar moest de eerste twee wedstrijden op het EK aan zich voorbij laten gaan, door vlak voor de start van het toernooi positief te testen op corona.

Tweeënhalve minuut na de rust leek Yoshua St.Juste naast de paal te schieten. De bal werd echter getoucheerd door Rakic, waardoor hij toch het doel in vloog. Servië moest met de 2-0 achterstand meer risico nemen en Nederland loerde op de counter. Lahcen Bouyouzan leek er een daarvan te gaan verzilveren. Hij kreeg de bal echter niet volledig onder controle, waardoor hij ver van het doel af zijn geluk moest proberen. Dat lukte niet. Tegen de verhouding in kwam Servië weer in de wedstrijd. Na een uittrap schoot de Servische routinier Rajcevic uit de lucht door de benen van St. Juste. Kuijk was kansloos op de pegel. Even later leek Matijevic zelfs de gelijkmaker erin te schieten. Kuijk was al verslagen maar het schot ketste af op de paal.

Servië schoot uit alle standen, maar Oranje, met vooral Kuijk, wierp zich als leeuwen voor elke doelpoging. Oranje leek te counteren na een heroverde bal, maar verspeelde hem onnodig. De Nederlandse spelers waren allemaal al naar voren gerend en zo kwamen drie man van Servië tegenover Kuijk te staan. Die was kansloos op de overmacht. Enkele seconden later kwam Servië zelfs op 2-3. Als in een flipperkast ging een schot tussen spelers door, waarna Denis Ramic bij de tweede paal het laatste tikje gaf. In een paar minuten was de magische avond voor Oranje veranderd in de hel. Die hel leek even in de hemel te veranderen, maar Saïd Bouzambou schoot een penalty naast het doel. Kuijk werd gewisseld om plaats te maken voor een extra veldspeler, Mossaoui. Oranje omsingelde de Serviërs, maar kon het overwicht niet in doelpunten uitdrukken. Pas na het laatste fluitsignaal viel de 3-3, maar die telde niet meer.