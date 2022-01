Loting kwartfinale TOTO KNVB Beker: Ajax - Vitesse mooiste affiche

Zaterdag, 22 januari 2022 om 22:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:50

Zaterdagavond heeft bij De Eretribune de loting plaatsgevonden voor de kwartfinales in de strijd om de TOTO KNVB Beker. In totaal zijn er nog acht clubs in de race om de beker in de wacht te slepen. PSV neemt het op tegen NAC Breda, terwijl Ajax tegen Vitesse speelt. Beide topclubs spelen bij een eventuele halve finale een uitwedstrijd, zo heeft de loting uitgewezen.

Ajax, RKC Waalwijk, NEC en PSV spelen in de kwartfinale een thuiswedstrijd, dat was tijdens de vorige loting al duidelijk geworden. "De voorbereidingstijd tussen deze loting en de kwartfinales is drie weken. Dat is te kort voor de gemeente en de politie om alles voor te bereiden. Vandaar dat we de vorige keer al besloten hebben wie uit en thuis spelen. We hebben daar nu wederom voor gekozen", aldus Timo Reessink, competitieplanner van de KNVB.

PSV neemt het in de kwartfinale op tegen NAC Breda, terwijl Ajax een thuiswedstrijd speelt tegen Vitesse. Bij een eventuele overwinning spelen beide clubs in de halve finale een uitwedstrijd, zo is uit de loting gebleken. De andere kwartfinales zijn RKC - AZ en NEC - Go Ahead. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 februari. De KNVB maakt binnenkort bekend welke wedstrijden op welke dag gepland worden. De eindstrijd is op 17 april in De Kuip.

Volledige loting kwartfinale TOTO KNVB Beker:

Ajax - Vitesse (winnaar speelt halve finale uit)

RKC Waalwijk - AZ (winnaar speelt halve finale thuis)

NEC - Go Ahead Eagles (winnaar speelt halve finale thuis)

PSV - NAC Breda (winnaar speelt halve finale uit)