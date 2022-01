Steven Bergwijn komt met Harry Kane voor de camera na bizarre ‘rollercoaster’

Woensdag, 19 januari 2022 om 23:37 • Jeroen van Poppel

Steven Bergwijn leek kort na zijn absolute heldenrol tegen Leicester City (2-3 winst) nog niet helemaal te bevatten wat er zojuist was gebeurd. De vleugelspits van Tottenham Hotspur viel in de slotfase in en hielp zijn ploeg diep in blessuretijd met twee goals achter elkaar aan de zege. "Wat een rollercoaster aan emoties was dit", zei Bergwijn, die samen met collegaspits Harry Kane voor de camera verscheen bij BT Sport.

Bergwijn komt onder Antonio Conte niet al te veel aan spelen toe en staat in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, dat een bod van vijftien miljoen pond uitbracht. Bergwijn moest vijf wedstrijden missen door een kuitblessure en maakte tegen Leicester twaalf minuten voor tijd zijn rentree. Die zou dus uiteindelijk ongelofelijk uitpakken. "Als ik erin kom, wil ik mezelf natuurlijk laten zien", aldus Bergwijn. "Vandaag maakte ik twee doelpunten en daar ben ik heel blij mee."

"Overall I think we deserved the victory, we were the better side"



"If I come on, I always want to show myself"



Match winner Steven Bergwijn & Harry Kane respond to a dramatic ending at the King Power ??



?? @ReshminTV pic.twitter.com/S2KLeVKYk2 — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 19, 2022

Bergwijn keek meteen vooruit naar de toekomst. "Er komen nu veel belangrijke wedstrijden aan", vervolgt een blije maar rustige Bergwijn. "We moeten hierop verder bouwen, we hebben laten zien dat we een team zijn. We zijn goed teruggekomen." Kane, die zelf ook scoorde, was als vanzelfsprekend dolgelukkig met Bergwijn. "Alle credits naar Steven. Het is niet makkelijk geweest voor hem door blessures, maar achter de schermen heeft hij hard gewerkt. Full credits naar Steven", zei de centrumspits terwijl hij Bergwijn een schouderklopje gaf.

Hoewel Leicester tot aan blessuretijd op weg leek naar een 2-1 zege, vond Kane dat de zege voor Tottenham verdiend was. The Spurs misten met name in de eerste helft enorme kansen en zagen twee ballen van de lijn gehaald worden. "Om eerlijk te zijn, een verdiende overwinning", aldus Kane. "We waren de betere ploeg. Natuurlijk was het teleurstellend om 2-1 achter te komen. Maar weet je, je moet nooit opgeven. Deze man (Bergwijn, red.) kwam erin en maakte een groot verschil. Dit zijn wedstrijden die je nooit meer vergeet."