Vitesse komt tot twee doelpunten tegen amateurs uit Ermelo

Dinsdag, 18 januari 2022 om 21:53 • Dominic Mostert

Vitesse heeft zich zonder problemen geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De Arnhemmers wonnen dinsdagavond met 2-0 van DVS '33, waardoor alleen Excelsior Maassluis het amateurvoetbal nog vertegenwoordigt in het toernooi. In de kwartfinale speelt Vitesse een uitwedstrijd, maar de tegenstander is nog niet bekend. Vorig seizoen reikte men tot de finale van het bekertoernooi.

Vitesse neemt de beker uiterst serieus, want trainer Thomas Letsch liet acht basisspelers staan ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Feyenoord (0-1). Een van de nieuwkomers in de basis, Daan Huisman, opende halverwege de eerste helft de score. Na goed voorbereidend werk van Loïs Openda had Huisman alle ruimte voor een geplaatst schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Hij vond de lange hoek en opende daarmee de score, maar DVS gaf zich niet gewonnen. De amateurs uit Ermelo, met voormalig bekerwinnaar Stef Nijland in de spits, kwamen in minuut 33 bijna langszij. Na een uitstekende voorzet van Tim van den Berg schoot Ali Akla voor het doel langs.

Zoals verwacht kon worden, had Vitesse wel de overhand en zocht de thuisploeg naar het tweede doelpunt. Uitgespeelde kansen waren echter schaars in de eerste helft. Na de pauze bleef Vitesse jagen op de 2-0. Tim van de Berg hield een inzet van Openda ternauwernood uit het doel, maar aan de overzijde werd ook voormalig Vitesse-aanvaller Benjamin Roemeon dreigend. Even later zorgde Openda alsnog voor de beslissing. Het doelpunt viel op onfortuinlijke wijze voor DVS: Jeremy Jonker kopte de bal achterwaarts terug richting keeper Jonathan Waterberg, maar Openda zat ertussen en wipte de bal over de uitgekomen doelman.

Vitesse kwam in het restant van de wedstrijd niet in de problemen. De marge was weliswaar slechts twee doelpunten, maar van een spannende strijd was geen sprake. Waterberg hield een poeier van Huisman uit zijn doel en voorkwam daarmee de 3-0. De achttienjarige jeugdspeler Gyan de Regt maakte in de slotfase nog zijn debuut bij Vitesse en stuitte in de blessuretijd op de voeten van Waterberg met een schot vanbuiten het strafschopgebied. Vitesse haalde voor de vierde keer op rij de kwartfinale van de beker. Dat is de langste reeks sinds die tussen 1996 en 2001.