Everton zoekt manier om van Rafael Benítez af te komen

Zondag, 16 januari 2022 om 00:07 • Jeroen van Poppel

Rafael Benítez gaat de laatste nederlaag die Everton zaterdag leed niet overleven, zo meldt The Athletic. De manager, die met zijn ploeg zeer teleurstellend vijftiende staat, wordt snel ontslagen. De clubleiding van Everton zoekt nu een vervanger en onderhandelt met Benítez over de afkoopsom, zo voegt Fabrizio Romano toe.

Everton ging zaterdag voor de tiende keer in negentien duels onderuit in de Premier League. Op bezoek bij Norwich City keken the Toffees al na achttien minuten tegen een 2-0 achterstand aan, waarna een rake omhaal van Richarlison onvoldoende was voor een resultaat: 2-1. "We kregen twee goals tegen door onze eigen fouten en dan maak je het jezelf heel lastig", zei Benítez, die zelf de handdoek niet in de ring gooit, na afloop.

"We moeten professioneel blijven, ons concentreren op de volgende training en wedstrijd. Ik ben een professional. Ik heb genoeg ervaring en ben hier gekomen om problemen op te lossen die misschien vijf jaar geleden al zijn ontstaan. Ik moet ervoor zorgen dat ik dit soort fouten analyseer, zodat we ze in de toekomst vermijden. Andere dingen heb ik niet in de hand. Ik moet mijn werk doen."

Benítez nam het afgelopen zomer over van Carlo Ancelotti, die plotseling terug kon naar Real Madrid en daar gretig gebruik van maakte. De komst van Benítez lag vanwege zijn verleden als manager van aartsrivaal Liverpool erg gevoelig bij de supporters van Everton. De uitsupporters van de club vroegen zaterdag op Carrow Road, het stadion van Norwich, via spandoeken om het ontslag van de coach. "Benítez, get out of our club", was te lezen.