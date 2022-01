Thomas Letsch voegt Nicky Hofs toe aan technische staf Vitesse

Vrijdag, 14 januari 2022

Nicky Hofs gaat per direct onderdeel uitmaken van de technische staf van Vitesse, zo maken de Arnhemmers bekend. De oud-middenvelder, momenteel trainer van de Onder 21, vult de plek van de naar PEC Zwolle vertrokken Dick Schreuder in en wordt de nieuwe assistent-trainer van Thomas Letsch. Het is is niet voor het eerst dat Hofs als assistent bij het eerste van Vitesse aan de slag gaat. Eerder deed hij dat drie jaar onder Henk Fraser, Edward Sturing en Leonid Slutsky.

Vitesse was op zoek naar een nieuwe assistent-trainer, nadat Schreuder in november werd aangesteld als hoofdtrainer bij PEC Zwolle. Dat de Arnhemmers bij die zoektocht zijn uitgekomen bij Hofs is niet heel verrassend. De voormalig middenvelder bekleedde die rol ook al tussen 2017 en 2019 onder Fraser, Sturing en Slutsky. Hofs kwam in zijn actieve spelerscarrière tot 194 wedstrijden en 39 doelpunten namens Vitesse. Daarna stapte hij het trainersvak in. Hofs was trainer van de Onder 16, Onder 17 en Onder 19 en kwam daarna, na drie seizoenen bij het eerste, voor de groep te staan bij de Onder 21. Daar was hij bezig aan zijn tweede seizoen.

“De club was op zoek naar een assistent-trainer en het is een compliment dat ze weer bij mij zijn uitgekomen. En als ik de club kan helpen, dan doe ik dat graag”, zegt Hofs over zijn terugkeer in de technische staf. “Mijn eerste periode als assistent bij het eerste elftal is uitstekend bevallen. Ik hoop met mijn inzichten en benaderingswijze richting de spelers weer van waarde te zijn voor zowel de staf als het team. Wat dat betreft is het voor iedereen een voordeel dat ik een groot gedeelte van de huidige spelersgroep al ken."

Hofs sluit komende week aan bij de A-selectie en fungeert tot het einde van het seizoen als assistent. Over de invulling van de technische staf van de Onder 21 is nog geen duidelijkheid. Voorlopig zullen de honneurs worden waargenomen door assistent Tim Cornelisse. Ook Theo Janssen, die nu als talentbegeleider actief is bij de club, wordt genoemd. Vitesse hervat de Eredivisie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Feyenoord.