Vergeten Ajacied maakt met borst winnend doelpunt op Afrika Cup

Donderdag, 13 januari 2022 om 22:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:30

Hassana Bandé heeft donderdagavond een heldenrol vertolkt voor zijn land Burkina Faso. De linkerspits, die nog altijd onder contract staat bij Ajax en uitgeleend wordt aan NK Istra in Kroatië, maakte tegen Kaapverdië het enige doelpunt: 1-0. Daarmee blijft Burkina Faso meedoen om kwalificatie voor de volgende ronde van de Afrika Cup.

Burkina Faso had behoorlijk last van corona en moest onder meer zijn sterspeler Bertrand Traoré, die voor Ajax en Vitesse speelde, missen. Bandé begon tegen Kameroen (2-1 verlies) nog op de bank, maar had nu een basisplaats. Zes minuten voor rust maakte de linksbuiten het enige doelpunt van de wedstrijd, door de bal van dichtbij met de borst binnen te werken: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Kaapverdiërs Garry Rodrigues, Jamiro Monteiro en Jeffry Fortes, die alle drie geboren zijn in Rotterdam, kregen net als tegen Ethiopië (0-1 zege) een basisplek. Lisandro Semedo, die in clubverband speelt voor Fortuna Sittard, werd een korte invalbeurt gegund in de slotfase, maar kon de schade ook niet repareren.