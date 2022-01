Derksen, Van der Gijp en Genee laten concurrenten meteen achter zich

Dinsdag, 11 januari 2022 om 08:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:42

De nieuwe talkshow VI Vandaag is maandagavond van start gegaan met 1.064.000 kijkers, zo blijkt uit de kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp op SBS6 gaat daarmee ruimschoots langs concurrenten op de andere zenders.

De talkshow van SBS6 was op de eerste uitzenddag namelijk meteen de best bekeken talkshow van de avond. Naar Op1 op NPO 1 keken maandag 881.000 mensen en op RTL 4 wist Beau van Erven Dorens 798.000 kijkers te trekken met Beau. In VI Vandaag bespreekt het voormalige Veronica Inside-trio sinds deze week elke avond in talkshowsetting het nieuws van de dag.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur waar 2.262.000 mensen naar keken. Kennisquiz De Slimste Mens wist op NPO 2 1.923.000 kijkers aan zich te binden en dat was goed voor een tweede plaats in de kijkcijferlijst van maandag. Het nieuws van 19.30 uur op RTL 4 completeert het podium met 1.525.000 kijkers.

Genee, Derksen en Van der Gijp zijn elke werkdag om 21.35 uur te zien. Tot deze week maakten de heren enkel tijdens grote evenementen in de sportzomer, zoals een EK of WK, een dagelijks programma. De tevredenheid met de kijkcijfers van bijvoorbeeld VI Oranje afgelopen zomer leidde tot het idee om het drietal een dagelijkse show te laten volpraten.

De drie coryfeeën van de televisie zullen in de uitzendingen in gesprek gaan met terugkerende gasten als Özcan Akyol, Leonie ter Braak en Bram Moszkowicz. Ook voormalig politicus Fred Teeven en Wouter de Vries, auteur en broer van de overleden Peter R. de Vries, schuiven af en toe aan.