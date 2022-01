Gehavend Liverpool en Tottenham verkijken zich bijna lelijk op derdeklassers

Liverpool en Tottenham Hotspur hebben zondagmiddag met hangen en wurgen de vierde ronde van de FA Cup bereikt. Met een zwaar gehavend elftal kwamen the Reds op achterstand tegen derdedivisionist Shrewsbury Town, maar behaalden uiteindelijk toch een ruime 4-1 overwinning. Ook Tottenham kwam in eigen huis op achterstand tegen Morecambe, maar draaide het in het laatste kwartier helemaal om: 3-1.

Liverpool - Shrewsbury Town 4-1

Jürgen Klopp, die zelf terugkeerde langs de lijn na een coronabesmetting, moest improviseren voor zijn basiself. Sterspelers Mohamed Salah en Sadio Mané ontbraken vanwege de Afrika Cup; Thiago Alcántara vanwege een hamstringblessure. Trent Alexander-Arnold testte voor het duel met Chelsea van afgelopen zondag (2-2) positief op corona en was nog altijd niet hersteld, net als Alisson Becker. Wel keerden Roberto Firmino en Joel Matip terug in de selectie, na hersteld te zijn van hun besmettingen. De twee begonnen echter op de bank, waarmee Klopp de jeugd de kans gaf. Conor Bradley, Tyler Morton, Kaide Gordon, Elijah Dixon-Bonner en Max Woltman kregen allen de gelegenheid om zich te bewijzen in het eerste elftal. Ook Virgil van Dijk had een basisplaats op Anfield Road.

Zoals verwacht had Liverpool vanaf het eerste fluitsignaal de bal. De elf van Klopp hadden echter grote moeite om een opening te vinden. Gordon kwam nog wel enkele keren gevaarlijk voor Marco Merosi, maar wist het leer niet tussen de palen te krijgen. Plots lukte dat Shrewsbury wél, in de 27ste minuut . Bij een zeldzame uitbraak gaf Nathanael Ogbeta voor vanaf links en Daniel Udoh werkte gedecideerd binnen: 0-1. Liverpool liet zich echter niet gek maken en haalde gelijk de teugels weer aan. Zeven minuten later kwam de club op gelijke hoogte. Bradley kreeg de bal vanaf rechts bij Gordon, die nog een tegenstander uitkapte en beheerst in de hoek mikte: 1-1. De buitenspeler had daar op een leeftijd van 17 jaar en 96 dagen nét geen record mee te pakken: alleen Ben Woodburn was jonger toen hij scoorde voor Liverpool tegen Leeds United in november 2016 (17 jaar en 45 dagen).

Plots dook Shrewsbury weer op voor doelman Caiomhin Kelleher en dacht wederom op voorsprong te komen. De kopbal van Ryan Bowman trof doel, maar vond plaats in buitenspelpositie. Uiteindelijk was het toch Liverpool dat op voorsprong kwam. Na een handsbal van de bezoekers ging de bal op de stip. Fabinho ging voor de gelegenheid achter de bal staan en schoot het leer feilloos in de linkerhoek: 2-1. Dat was ook de ruststand. In het tweede bedrijf was er een stuk minder te genieten. Beide ploegen wisten nog weinig te creëren, tot in de 78ste minuut. Invaller Firmino kreeg de bal vlak voor het vijandelijke doel voor zijn voeten en zorgde met zijn hak voor de 3-1. In blessuretijd verruimde Fabinho de marge zelfs nog naar 4-1 met een kiezelhard schot in het doeldak.

Tottenham Hotspur - Morecambe 3-1

Zonder de geblesseerde Steven Bergwijn, met Dele Alli als 'valse negen' en Harry Kane op de bank begon Tottenham vol vertrouwen aan het duel. Na twintig minuten spelen dacht Matt Doherty de score te openen, maar de poging van de verdediger spatte uiteen op de paal. Morecambe bleef vooral hangen op de eigen helft en de voorsprong van the Shrimps kwam dan ook volledig uit het niets. Bij een zeldzame corner stond captain Anthony O'Connor precies op de juiste plek om de voorzet van Alfie McCalmont binnen te tikken. Tottenham liet zich niet gek maken en ging direct op jacht naar de gelijkmaker. Kansen waren er voldoende, de bal wilde er alleen niet in. Een stunt voor Morecambe leek steeds dichterbij te komen, tot Harry Winks een kwartier voor tijd aan alle illusies een einde maakte.

Of het zo bedoeld was, was niet duidelijk, maar de middenvelder krulde de bal uit een vrije trap vanaf links fantastisch in de kruising. De treffer leek de ploeg van Antonio Conte te hebben ontketend. Vijf minuten voor tijd verspeelde Morecambe de bal knullig op het middenveld, waardoor Lucas Moura razendsnel kon counteren. De Braziliaan omspeelde doelman Trevor Carson en zette het Tottenham Hotspur Stadium in vuur en vlam. Twee minuten voor tijd verruimde de ingevallen Kane nog de marge door uit de draai knap raak te schieten: 3-1.

