Barcelona-talent Ez Abde wekt verbazing en bedankt voor Afrika Cup

Donderdag, 30 december 2021 om 19:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:39

Ez Abde heeft de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) laten weten dat hij wil uitkomen voor Spanje, zo melden meerdere Spaanse media. De twintigjarige aanvaller van Barcelona speelde nog geen interland voor Marokko, maar werd wel opgenomen in de definitieve selectie voor de aankomende Afrika Cup. De FRMF is naar verluidt zeer verbaasd, daar bondscoach Vahid Halilzodzic onlangs nog aangaf dat Abde 'vereerd was' door de uitnodiging.

Halilzodzic maakte afgelopen donderdag zijn definitieve selectie voor de Afrika Cup bekend, die loopt van 9 januari tot 6 februari 2022. Daags na de bekendmaking onthulde beIN Sports dat de Spaanse voetbalbond 'er alsnog alles aan deed om Abde voor Spanje te laten kiezen'. Er zou het talent zelfs een oproep zijn beloofd voor de eerstvolgende interlandperiode, wanneer la Roja het opneemt tegen Albanië (26 maart) en IJsland (29 maart) in vriendschappelijke duels.

Abde, die in zijn volledigheid Abde Ezzalzouli heet, gaat dus nu toch overstag. De linksbuiten werd geboren in Marokko en verhuisde op vierjarige leeftijd naar Spanje. Barcelona betaalde afgelopen zomer twee miljoen euro aan Hércules voor Abde, die eigenlijk alleen in het B-elftal zou gaan spelen. Mede door de grote blessureproblemen bij het eerste mocht hij eind oktober, enkele dagen na het ontslag van Ronald Koeman, debuteren in de hoofdmacht. Inmiddels staat de teller op acht officiële duels, waarin hij eenmaal doel trof.

De beslissing van Abde betekent goed nieuws voor Barcelona-trainer Xavi. De oefenmeester kan nu gewoon beschikken over de vleugelspeler tijdens de duels met Rayo Vallecano (19 januari), Deportivo Alavés (23 januari) en de kraker met Atlético Madrid van 6 februari. Wel is het de vraag wanneer Abde hersteld is van zijn coronabesmetting. Donderdag werd bekend dat de jongeling zich net als Sergiño Dest en Philippe Coutinho bij de lange lijst afwezigen vanwege corona had gevoegd.

Munir El Haddadi

De situatie van Abde is vergelijkbaar met die van voormalig Barcelona-speler Munir El Haddadi. De inmiddels 26-jarige vleugelspits van Sevilla besloot in 2014 voor een interlandloopbaan bij Spanje te gaan en maakte op 8 september van dat jaar zijn debuut voor de Zuid-Europeanen. El Haddadi werd daarna nooit meer uitgenodigd voor de Spaanse ploeg en kon door de FIFA-regels die toen golden niet meer switchen. Een verandering in het reglement vele jaren later maakte het voor de aanvaller begin 2021 mogelijk om alsnog over te stappen naar Marokko. Daarvoor speelde hij inmiddels acht interlands, waarin hij twee keer scoorde.