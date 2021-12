AC Milan legt op korte termijn openingsbod neer bij Paris Saint-Germain

Dinsdag, 28 december 2021 om 21:57 • Jeroen van Poppel

AC Milan beschouwt Abdou Diallo als de ideale vervanger voor de geblesseerde Simon Kjaer, zo weten Gianluca Di Marzio van Sky Italia en Santi Aouna van Foot Mercato. De Milanezen hebben navraag gedaan bij Paris Saint-Germain en komen op korte termijn met een openingsbod voor de 25-jarige centrumverdediger.

Kjaer is door een afgescheurde voorste kruisband lange tijd afwezig bij Milan, dat in januari hoe dan ook een vervanger wil aantrekken voor de Deen. Diallo is daarbij de eerste optie, maar het kostenplaatje zou een struikelblok kunnen vormen. Volgens Foot Mercato vraagt PSG 25 miljoen euro voor de mandekker, die in de Franse hoofdstad niet al te veel aan spelen toekomt. Milan wil niet aan de vraagprijs voldoen en komt met een lagere bieding, zo is de verwachting.

PSG betaalde tweeënhalf jaar geleden zelf 32 miljoen euro voor Diallo, die overkwam van Borussia Dortmund. De zevenvoudig Senegalees international speelde sindsdien 72 keer voor de Franse grootmacht, waarvan overigens ook een groot deel als linksback. Mocht Diallo onhaalbaar blijken, dan schakelt Milan over op Issa Diop. De 24-jarige centrumverdediger speelt niet alles bij West Ham United, maar staat de laatste maand steevast in de basis.

Milan zal in januari mogelijk concurrentie ondervinden van Newcastle United, dat eveneens geïnteresseerd is in zowel Diallo als Diop. Beide clubs worden in hun zoektocht naar een centrumverdediger ook gelinkt aan Sven Botman. In het geval van Milan is de belangstelling voor de mandekker van Lille OSC op dit moment niet concreet, zo meldt Fabrizio Romano.