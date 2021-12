Man City en Leicester produceren meeste goals op Boxing Day sinds 1991

Manchester City heeft zondag drie punten overgehouden aan een spectaculaire wedstrijd tegen Leicester City. De koploper van de Premier League kwam binnen de kortste keren op een 4-0 voorsprong en leek een zorgeloze middag tegemoet te gaan, maar de bezoekers kwamen na de pauze verrassenderwijs terug tot 4-3. Uiteindelijk scoorde Manchester City nog tweemaal: 6-3. Het was de meest productieve wedstrijd in Engeland op Boxing Day sinds Oldham Athletic - Manchester United (3-6) in 1991. Door de zege heeft de ploeg van Josep Guardiola een voorsprong van zes punten op Liverpool, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.

Manchester City, met Nathan Aké op de bank, liet geen misverstand bestaan over de intenties. De thuisploeg zocht vanaf het eerste moment de aanval en stond na 26 minuten al met 4-0 voor. Een fraaie aanval in de vijfde minuut resulteerde in het openingsdoelpunt van Kevin De Bruyne: de aanvaller werd in het strafschopgebied bereikt door een boogbal van Fernandinho, draaide gemakkelijk langs vedediger Jannik Vestergaard en vond de linkerhoek. Na het bekijken van videobeelden van het vasthouden van Youri Tielemans bij Aymeric Laporte kwam arbiter Chris Kavanagh tot de conclusie dat Manchester City een penalty verdiende, die door Riyad Mahrez op overtuigende wijze werd benut tegen zijn oude club.

Kevin De Bruyne ? De eerste ligt al in het netje voor Manchester City. Hoeveel gaan ze er scoren vandaag? ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #CERCLU pic.twitter.com/02HHMDWmhP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 26, 2021

De 3-0 kwam na twintig minuten van Ilkay Gündogan, die van dichtbij kon afronden doordat keeper Kasper Schmeichel de bal niet onder controle kreeg na een voorzet van João Cancelo. Kort daarvoor had Leicester City nog de lat getroffen, toen Ederson redding bracht op een vrije trap van James Maddison. Halverwege de eerste helft ontving Manchester City opnieuw een strafschop, opnieuw na een overtreding van Tielemans. Raheem Sterling ging naar de grond, eiste de penalty zelf op en vond de rechterbovenhoek. In de tweede helft kantelde het spelbeeld echter volledig. Leicester kwam helemaal terug in de wedstrijd door drie keer te scoren in de eerste twintig minuten na de rust.

Tien minuten na de pauze gleed Laporte uit op het middenveld, waardoor Leicester snel kon uitbreken en Maddison de 4-1 maakte. Even daarna kwam Leicester zelfs op 4-2; ditmaal was Ademola Lookman het eindstation van een tegenstoot. Kelechi Iheanacho gaf de assist bij beide treffers en nam zelf de 4-3 voor zijn rekening. Vlak nadat Leicester-verdediger Daniel Amartey een kopbal van Fernandinho tegen de lat werkte, schakelden de bezoekers om: een schot van Maddison belandde via Ederson tegen de lat, waarna de rebound voor Iheanacho was. De fans hielden even hun hart vast, maar Laporte kopte de 5-3 binnen na een corner van Mahrez. Een nieuwe corner van Mahrez leidde tot een kopbal van Ruben Días en een daaropvolgende intikker van Sterling: 6-3.