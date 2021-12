SC Cambuur moet voor het eerst dit seizoen de punten delen

Woensdag, 22 december 2021 om 21:54 • Mart van Mourik

Heracles Almelo en SC Cambuur hebben elkaar woensdagavond in evenwicht gehouden. De Almeloërs kwamen na een klein uur spelen op achterstand in eigen huis, maar de ploeg van trainer Frank Wormuth trok de stand een kwartier voor tijd gelijk: 1-1. Michael Breij en Orestis Kiomourtzoglou verzorgden de doelpuntenproductie. De Friezen gaan de winterstop in op de achtste plek in de Eredivisie; Heracles gaat de kerstdagen tegemoet op de dertiende positie.

Na een reeks van vier nederlagen op rij wist Heracles afgelopen weekend zich eindelijk weer te verzekeren een de drie punten. Wormuth besloot zijn basiself ten opzichte van de 4-2 zege op FC Groningen niet te wijzigen. Bij Cambuur stond er, noodgedwongen, een andere naam in de startopstelling voor de geschorste Doke Schmidt: Jhondly van der Meer. De teams waren erg aan elkaar gewaagd in het eerste bedrijf, dat gekenmerkt werd door twee grote mogelijkheden.

De eerste serieuze kans was voor Roberts Uldrikis. Uit een vrije trap van Robin Maulun stuurde de spits de bal met het hoofd richting de kruising, maar doelman Janis Blaswich bracht op fraaie wijze redding. Ook bij de kans aan de overzijde was het de sluitpost die de hoofdrol speelde. Kaj Sierhuisdacht op aangeven van Noah Fadiga die 1-0 binnen te werken; doelman Sonny Stevens wist zijn doel met een katachtige reflex echter schoon te houden. Gescoord werd er wel in de tweede helft.

Na een klein uur spelen combineerde Cambuur erop los rond de vijandige zestien. Uiteindelijk gaf Nick Doodeman een beslissende steekbal aan Michael Breij, die diagonaal binnenschoot: 0-1. Nadien nam Heracles het heft in handen en de druk werd opgevoerd. Waar het Sierhuis en Sinan Bakis, in de respectievelijk 65ste en 68ste minuut, aan fortuin ontbrak, wist Orestis Kiomourtzoglou tien minuten later zijn kans wél te verzilveren. Wederom leek Stevens zijn ploeg op de been te houden met een uitstekende redding, maar in de rebound moest hij het antwoord schuldig blijven op de inzet van de middenvelder: 1-1. Hoewel met name de Heraclieden nog nadrukkelijk op zoek gingen de winnende treffer, kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer.