Crystal Palace hoopt goud in handen te hebben met jeugdproduct van Chelsea

Donderdag, 23 december 2021 om 00:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:41

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige Jesurun Rak-Sakyi, die in 2021 in het shirt van Crystal Palace uitblonk in het Engelse jeugdvoetbal, waardoor clubs in heel Europa azen op een huurdeal.

Het is een bekend verhaal: jeugdspelers die moesten vertrekken bij hun club, omdat ze fysiek niet sterk genoeg waren, om het later via verschillende omwegen alsnog tot de top te schoppen. Datzelfde pad hoopt Rak-Sakyi te volgen. De eerste tekenen zijn bemoedigend voor de vleugelaanvaller van Palace, die wacht op zijn grote doorbraak in de hoofdmacht van the Eagles. Hij is een van de sterren van het Engelse jeugdvoetbal. In de afgelopen twee seizoenen kwam hi,j uitkomend in de leeftijdscategorieën Onder 18 tot de Onder 23, in 39 optredens tot 20 doelpunten en 15 assists.

Dit seizoen is Rak-Sakyi al twee keer genomineerd voor de Speler van de Maand-award in de Premier League 2 dankzij zijn tien goals en vijf assists in dertien competitiewedstrijden. De tiener is erop gebrand om het ongelijk te bewijzen van degenen die eerder in zijn carrière aan hem twijfelden. Rak-Sakyi moest in de zomer van 2019 bij Chelsea vertrekken. Hij verloor geleidelijk perspectief op speeltijd in een lichting met onder meer Bayern München-groeibriljant Jamal Musiala en Juventus-aanvaller Samuel Iling. Chelsea was weliswaar gecharmeerd van Rak-Sakyi's kwaliteiten, maar toen er die zomer over de toekomst van de spelers moest worden beslist, kreeg hij toch te horen dat er geen toekomst meer bij the Blues voor hem was. Chelsea maakte zich zorgen over zijn gebrek aan lengte en kracht.

Rak-Sakyi was vastbesloten om zijn droom niet op te geven en ging eerst op proef bij Arsenal en Brighton & Hove Albion, voordat Palace hem van dichtbij aan het werk zag. Wat de jeugdtrainers zagen, beviel ze wel en dus kreeg de jongeling snel een tweejarig contract aangeboden. De eerste achttien maanden van Rak-Sakyi in Zuid-Londen bleken echter zwaar, omdat hij het fysiek opnieuw moeilijk had. Palace overwoog hem geen profcontract aan te bieden, tot hij zich begin dit jaar tot doelpuntenmachine ontpopte. In tien duels bij de Onder 18 scoorde hij acht keer en gaf hij negen assists. In april tekende de aanvaller zijn eerste profcontract en een maand later zat hij als beloning voor het eerst bij de selectie van het eerste elftal tijdens de laatste twee wedstrijden van het Premier League-seizoen.

Dankzij een groeispurt is Rak-Sakyi inmiddels 1,83 meter en daarnaast heeft hij ook hard gewerkt met zijn conditie- en krachttrainers om ervoor te zorgen dat hem niet opnieuw verweten kan worden dat hij fysiek te kort komt als hij de volgende stappen in zijn carrière wil zetten. “Hij is rustig en bescheiden. Hij lijkt verlegen, maar diep van binnen is hij zelfverzekerd”, vertelt zijn krachttrainer Osei aan Goal. “Rak-Sakyi is enorm gepassioneerd en serieus met zijn vak bezig. Hij was net vertrokken bij Chelsea toen ik hem ontmoette. We moesten op dat moment werken aan zijn kracht en balans.”

“Hij laat zich nu helemaal niet makkelijk van de bal zetten”, vervolgt Osei. “Tegenwoordig zet hij juist zijn tegenstanders opzij. Hij is nog sneller en beweeglijker geworden, wat belangrijk is voor een vleugelspeler. Het helpt dat zijn broer Samuel bij Chelsea Onder 18 speelt. We trainen ze samen, zodat ze elkaar kunnen uitdagen. Alles draait er nu om dat Jesurun zich klaarstoomt voor het eerste elftal van Crystal Palace.” Rak-Sakyi maakte tijdens de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen zijn Premier League-debuut, toen hij uitgerekend tegen Chelsea als invaller binnen de lijnen kwam. Na de wedstrijd kreeg hij felicitaties van zijn voormalig werkgever en van zijn huidige manager, Patrick Vieira. “Hij is een jong talent dat de voorbereiding met ons heeft meegedraaid. Ik ben heel blij met wat hij op het veld liet zien”, zei Vieira over Rak-Sakyi. “Hij is echt een geweldige jongen, een goede dribbelaar en kan ook doelpunten maken. We moeten met hem aan de slag om hem verder te helpen.”

Een deel van Rak-Sakyi's ontwikkeling bestaat uit de beslissing of de club er nog steeds goed aan doet om hem nog steeds zijn minuten bij de Onder 23 van Palace te laten maken. Het uitduel op Stamford Bridge is tot nog toe zijn enige optreden in het eerste elftal. Rak-Sakyi heeft te maken met enorm veel concurrentie, want als vleugelspeler staan Wifried Zaha, Ebereche Eze, Michael Olise, Jordan Ayew en Odsonne Edouard allemaal hoger in de pikorde in het favoriete 4-3-3-systeem van manager Vieira.

Er is echter belangstelling van clubs uit de Championship voor het talent, terwijl ook grote clubs uit Duitsland, Nederland, Portugal en België hebben geïnformeerd of een uitleenbeurt tijdens de winterse transferperiode tot de mogelijkheden behoort. Palace wil hem niet definitief kwijt en is van plan om hem uiteindelijk definitief naar het eerste elftal over te hevelen, net zoals het dat in het verleden heeft gedaan met jeugdspelers als Zaha, Aaron Wan-Bissaka en Tyrick Mitchell. Mocht de juiste club worden gevonden, kan een uitleenbeurt Rak-Sakyi de kans geven om zich verder te ontwikkelen. Hij is het levende bewijs dat een oordeel over jonge voetballers voorbarig kan zijn, iets waar Palace nu de vruchten van lijkt te gaan plukken.