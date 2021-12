Gouden linkerbeen van George Cox zit FC Utrecht dubbel dwars

Zaterdag, 18 december 2021 om 18:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:30

FC Utrecht is er zaterdag niet in geslaagd om af te rekenen met Fortuna Sittard. De ploeg van René Hake kwam tot tweemaal toe op voorsprong, maar werd even zo vaak geplaagd door George Cox. De vleugelverdediger van Fortuna schoot eerst met zijn 'gouden' linker een vrije trap binnen en gaf daarna ook nog een perfecte voorzet op Zian Flemming: 2-2. Utrecht blijft zesde en kan deze speelronde nog ingehaald worden door SC Cambuur en AZ, terwijl Fortuna op de zestiende plek niet uit de zorgen is.

Vroeg in de wedstrijd kreeg Hidde ter Avest een bal vol in het gezicht. De verdediger van FC Utrecht probeerde nog enkele minuten door te spelen, maar moest zich alsnog laten vervangen. De eerste helft kende slechts twee hoogtepunten. Mimoum Mahi schoot de bal in de 21ste minuut uit de stuit van een meter of achttien knap binnen: 0-1. George Cox maakte twee minuten later gelijk door een vrije trap over de muur te krullen: 1-1. Utrecht-doelman Maarten Paes stond vrij ver aan de andere kant opgesteld en wist de bal daardoor niet te keren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust konden beide ploegen meer spektakel bieden. Vijf minuten na rust nam Mimoun Mahi het doel na een dubbele schaar onder vuur. Fortuna-doelman Yanick van Osch greep weifelend in en kaatste de bal recht terug het veld in, waardoor Simon Gustafson er alleen tegenaan hoefde te lopen: 2-1. Opnieuw had Fortuna direct tegen kunnen scoren, maar nu hadden de Limburgers minder geluk in de afronding.

Eerst speelde Mats Seuntjens zich met een knappe dribbel vrij in het strafschopgebied, maar Jurriën Timber kon zich op het laatste moment alsnog voor de bal werpen. Zian Flemming kreeg een nog grotere kans en kwam één-op-één met Paes, die zijn stiftje eruit hield. Weer aan de overzijde had Van Osch opnieuw moeite met een schot, ditmaal afkomstig van Gustafson. De rebound was deze keer echter niet aan een Utrecht-speler besteed.

Utrecht was in de fase daarna ook sterker en had het duel voor een groot deel in het slot kunnen gooien. Joris van Overeem schoot van tien meter echter recht op Van Osch, terwijl Mahi een intikker van heel dichtbij over het doel zag aan. Aan de overzijde sloeg Fortuna een kwartier voor tijd toe via Flemming, die raak kopte uit een fraaie voorzet van Cox: 2-2. Mahi had Utrecht alsnog de zege moeten bezorgen, maar de aanvaller faalde één-op-één met Van Osch.