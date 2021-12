Bayern doet uitstekende zaken en vergroot voorsprong op falend Dortmund

Zaterdag, 11 december 2021 om 17:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:40

Bayern München is zaterdagmiddag verder uitgelopen op Borussia Dortmund. Der Rekordmeister was in eigen huis met 2-1 te sterk voor 1. FSV Mainz 05, terwijl Dortmund punten morste op bezoek bij VfL Bochum: 1-1. Door de zege vergroot Bundesliga-koploper Bayern de voorsprong op de ploeg van trainer Marco Rose tot zes punten. Verder wist RB Leipzig Borussia Mönchengladbach met 4-1 te overklassen.

Bayern München - 1. FSV Mainz 05 2-1

In de lege Allianz Arena speelde Bayern München een zwakke eerste helft. Al na twintig minuten had Mainz een strafschop kunnen krijgen, toen Jae-Sung Lee in het gevecht om de bal werd aangetikt door Dayot Upamecano. Op eigen kracht maakte Mainz twee minuten later een doelpunt. Het was Karim Onisiwo die ontsnapte aan de aandacht van Corentin Tolisso en zo van dichtbij een voorzet van Jonathan Burkardt inkopte: 0-1.

Bayern had moeite om het vele balbezit om te zetten in gevaar, maar dat lukte acht minuten na rust alsnog. Tolisso verstuurde een perfecte dieptebal op Kingsley Coman, die aan de rechterzijde van het strafschopgebied controleerde en de bal door de benen van doelman Robin Zentner binnenschoot: 1-1. Bayern voerde de druk vervolgens nog verder op en werd een kwartier voor tijd beloond. Jamal Musiala passeerde op de rand van het strafschopgebied zijn directe tegenstander en maakte het uiterst beheerst af: 2-1. Bij Mainz mocht invaller Jean-Paul Boëtius overigens een half uur meespelen.

VfL Bochum - Borussia Dortmund 1-1

Het was de ploeg van trainer Marco Rose die direct op zoek ging naar de openingstreffer. Hoewel grote kansen in de openingsfase uitbleven, kreeg Jude Bellingham een uitgelezen mogelijkheid om de score in de achttiende minuut te openen. Erling Braut Haaland bediende in het zestienmetergebied de volledig vrijgelaten Bellingham, die met rechts uithaalde maar doelman Manuel Riemann ternauwernood redding zag brengen. Een minuut later deed ook Marco Reus een duit in het zakje namens die Borussen, al ontbrak het ook bij hem aan fortuin en nauwkeurigheid in de afronding. Op slag van het rustsignaal was het plotseling aan de overzijde wel raak.

Bochum had nog geen spierballen getoond, totdat Christopher Antwi-Adjei in de zestien werd neergehaald door doelman Gregor Kobel. Matthias Jöllenbeck twijfelde geen moment en kende de thuisploeg een strafschop toe. Sebastian Polter maakte vanaf elf meter geen fout: 1-0. Tien minuten na rust dacht Dortmund op gelijke hoogte te komen. Marius Wolf vond op aangeven van Reus de rechterbenedenhoek, maar na uit de videobeelden bleek dat Bellingham hinderlijk buitenspel stond: doelpunt afgekeurd. Dortmund gaf echter niet op en draaide de duimschroeven nog verder aan. De aanvalslust leverde in de 85ste minuut de gelijkmaker op van Julian Brandt na een pass op maat van Haaland. In het restant van de wedstrijd kon puntenverlies echter niet meer voorkomen worden. Donyell Malen zat vanwege ziekte niet bij de wedstrijdselectie.

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 4-1

De thuisploeg, waar Brian Brobbey en Solomon Bonnah op de bank begonnen, was in de openingsfase via Konrad Laimer dicht bij de openingstreffer. De middenvelder zag zijn schot echter rakelings langs de paal gaan. Halverwege de eerste helft was de voorsprong voor RB Leipzig alsnog een feit, toen Josko Gvardiol uit een vrije trap van Angeliño vogelvrij kon binnenkoppen: 1-0. Na een vlotlopende aanval werd de marge vervolgens door André Silva verdubbeld. Emil Forsberg gaf mee aan Angeliño, die de topscorer van die Roten Bullen bij de tweede paal vond: 2-0. Na rust leek Silva de score verder op te voeren, maar ditmaal belandde zijn doelpoging op de lat. De late aansluitingstreffer van Ramy Bensebaini bleek uiteindelijk tevergeefs, want RB Leipzig gooide de wedstrijd in blessuretijd in het slot. Christopher Nkunku kon eerst heel het veld oversteken en scoren op aangeven van Brobbey, waarna Benjamin Henrichs ook nog de 4-1 op het scorebord zette.

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1-2

Binnen drie minuten moest Mark Flekken een tegentreffer incasseren, toen David Raum over de linkerflank doorbrak. De vleugelspeler van Hoffenheim schoot de bal uit een lastige hoek vernietigend achter de goalie van Freiburg: 0-1. Freiburg nam het initiatief en maakte na twintig minuten de gelijkmaker, toen Nico Schlotterbeck simpel uit een hoekschop simpel kon binnenkoppen: 1-1. Een kwartier na rust kreeg Freiburg een penalty, toen Christian Günter onderuit werd gegleden door Kevin Akpoguma. Hoffenheim-doelman Oliver Baumann gokte op de juiste hoek en tikte de strafschop van Vincenzo Grifo uit de hoek. Hoffenheim was in de slotfase sterker en forceerde in blessuretijd de winnende treffer. Chris Richards kopte uit een hoekschop van David Raum raak: 1-2.

Hertha BSC - Arminia Bielefield 2-0

De bezoekers kropen na een klein kwartier door het oog van de naald, toen een doelpoging van Suat Serdar van de lijn werd gehaald. Op slag van rust dacht de thuisploeg, met Jurgen Ekkelenkamp op de bank, alsnog op voorsprong te komen via Stevan Jovetic. De Montenegrijnse aanvaller trof doel, maar bleek na tussenkomst van de VAR enkele centimeters buitenspel te staan. Op basis van de kansen verdiende Hertha BSC de voorsprong en deze kwam er uiteindelijk in de tweede helft ook. I??shak Belfodil legde terug op Jovetic, die hard in de rechterbovenhoek raak schoot: 1-0. Diep in blessuretijd stelde Davie Selke met een schot van buiten het zestienmetergebied de zege voor de ploeg van trainer Tayfun Korkut veilig: 2-0.