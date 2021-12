Nederland kan Portugal na belangrijke Servische goal nu écht gaan afschudden

Donderdag, 9 december 2021 om 23:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:06

Nederland mag inmiddels serieus rekening houden met twee tickets voor de groepsfase van de Champions League in 2024. Bekeken over de volledige zesde Europese speelronde loopt Portugal afgerond slechts 0,1 punt in op Nederland, waarmee de Eredivisie-clubs een voorsprong van een vol punt behouden op de stand van volgend jaar. Daarvoor mag Nederland een bedankje sturen naar Rode Ster Belgrado, dat Sporting Braga met een belangrijke gelijkmaker (1-1) wist te bedwingen.

Braga had bij een zege de groepswinst in zijn Europa League-poule gepakt, waarmee liefst vijf bonusclubpunten (0,8 punt voor het land) zouden worden verdiend. Dankzij een rake penalty van Rode Ster-middenvelder Aleksandar Katai eindigt Braga echter 'slechts' tweede, waarmee slechts twee bonuspunten (0,3 voor het land) worden verdiend. Bovendien moet Braga nu een loodzware tussenronde spelen tegen een Champions League-afvaller, terwijl anders de laatste zestien in de Europa League al bereikt was.

De coëfficiëntenranglijst per 09-12-2021

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 55,748 (+1,333) 44,248 6/6 6. Portugal 50,049 (+1,667) 40,383 4/6 7. Nederland 44,300 (+1,600) 41,400 5/5 8. Oostenrijk 37,850 (+2,400) 28,100 3/5 9. Rusland 34,282 (+1,600) 21,682 2/5 10. Schotland 34,100 (+1,100) 30,100 2/5

Nederland is zoals bekend verwikkeld in een strijd om twee directe Champions League-tickets voor het seizoen 2024/25. De eindstreep ligt daarvoor aan het eind van het seizoen 2022/23: het land dat dan plek zes bezet, pakt de felbegeerde groepsfasetickets voor 2024. Portugal haalde deze week een vrachtlading punten binnen met Benfica. De ploeg uit Lissabon bracht met een overwinning plus overwintering zeven clubpunten binnen, die voor Portugal gedeeld worden door zes deelnemers: 1,2 punt erbij dus.

Een voordeel voor Nederland was dat zich FC Porto op dinsdag níét wist te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League, waardoor Portugal niet nóg meer bonuspunten haalde. Bovendien won Ajax op dinsdag het rechtstreekse duel met Sporting Portugal, dat net als de Amsterdammers al was verzekerd van overwintering (en de bonuspunten dus al in de vorige speelronde bijgeschreven kreeg).

Behaalde punten deze speelronde voor het land

LAND SCORE SCORE PER CLUB Frankrijk +1,333 PSG +0,333 | Lille +0,333 | Lyon +0,167 | Rennes + | Marseille +0,333 | Monaco +0,167 Portugal +1,667 Sporting Portugal +0 | Benfica +1,167 | FC Porto +0 | Sporting Braga +0,5 Nederland +1,600 Ajax +0,4 | PSV +0 | AZ +0,4 | Feyenoord +0,4 | Vitesse +0,4 Oostenrijk +2,400 RB Salzburg +1,4 | Rapid Wien +0,4 | LASK +0,4 | Sturm Graz +0,2 Schotland +1,100 Rangers +0,6 | Celtic +0,5 Rusland +1,600 Zenit +0,2 | Lokomotiv Moskou +0 | Spartak Moskou +1,4

Een uitstekende donderdag hield Nederland vol op koers voor de directe Champions League-tickets: AZ, Feyenoord en Vitesse wonnen hun wedstrijd. Voor PSV was de uitschakeling in de Europa League een enorme teleurstelling, maar voor Nederland is dat op coëfficiëntenvlak geen enorme ramp. De Eindhovenaren lopen weliswaar twee bonuspunten mis (voor de tweede plek), maar mogen verder in de Conference League. Vanwege het enorme verschil in niveau van het deelnemersveld in het derde toernooi in vergelijking met de Europa League, maakt PSV na de winterstop in de Conference League een veel grotere kans om ver te komen. In de tweede helft van het seizoen zijn exact evenveel punten te verdienen in de Europa League als de Conference League.

Portugal gaat na de winterstop verder met vier Europese deelnemers. Nederland houdt minimaal hetzelfde aantal over: Vitesse is daarvoor nog afhankelijk van het resultaat bij Tottenham Hotspur - Stade Rennes en kan de vijfde ploeg worden. Nederland gaat met drie of vier deelnemers verder in de Conference League. Op papier is het derde toernooi een absolute goudmijn voor de Eredivisionisten: het deelnemersveld is relatief zwak, waardoor Nederland in de tweede seizoenshelft verder weg zou moeten kunnen lopen van Portugal. De Portugese clubs treffen in de Champions League (Sporting Portugal en Benfica) en Europa League (FC Porto en Braga) namelijk véél sterkere opponenten.

Welke plek is goed voor welke tickets?

PLEK CL-TICKETS EL-TICKETS COL-TICKETS 1 t/m 4 4 direct 2 direct 1 voorronde 5 2 direct, 1 voorronde 2 direct 1 voorronde 6 2 direct, 1 voorronde 1 direct 2 voorronde 7 t/m 10 1 direct, 1 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 11 t/m 15 2 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 16 t/m 50 1 voorronde 0 3 voorronde 51 t/m 55 1 voorronde 0 2 voorronde

Nederland heeft dit seizoen al 14,2 punten verzameld. Hoewel het seizoen pas halverwege is, is dat de beste seizoenscore ooit van het land. Nederland neemt bovendien de koppositie van Engeland weer over als het gaat om meest behaalde punten in het seizoen 2021/22.