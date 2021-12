Ajax Onder 18 geeft 2-0 voorsprong weg en ligt uit Youth League

Dinsdag, 7 december 2021 om 16:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:34

Voor Ajax Onder 18 is er dinsdagmiddag een einde gekomen aan het avontuur in de UEFA Youth League. Het elftal van interimtrainer John Heitinga stond na een half uur spelen op Sportpark de Toekomst nog met 2-0 voor, maar desondanks stapte men met een 2-3 nederlaag van het veld in Amsterdam. Heitinga zat in de dug-out doordat Dave Vos onlangs koos voor een dienstverband bij Rangers. De verliesbeurt houdt in dat de jeugdige Ajacieden na de winterstop niet meer in actie komen in Europees verband.

De start van Ajax Onder 18 was nog wel veelbelovend te noemen. Christian Rasmussen werd na ruim twintig minuten spelen onderuitgehaald in het strafschopgebied, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Amourricho van Axel Dongen opende vervolgens onberispelijk de score voor de thuisspelende ploeg vanaf elf meter. Van Axel Dongen, die als vleugelaanvaller fungeerde tegen Sporting, verdubbelde luttele minuten later de voorsprong van Ajax Onder 18, toen hij na een afgemeten voorzet van Eskild Dall optimaal profiteerde van slecht keeperswerk aan Portugese zijde. De formatie van Heitinga leek hiermee op rozen te zitten, maar het tegendeel bleek waar te zijn.

Ajax Onder-18 verprutste in de eerste helft nog twee grote mogelijkheden om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Kort voor het rustsignaal keerde de spanning terug door een treffer van Sporting-middenvelder Mateus Fernandes, die trefzeker was met een afstandsschot. De thuisploeg liet zich ook na rust niet onbetuigd en onder meer Raphaël Sarfo faalde in kansrijke positie. In de slotfase van het boeiende duel op De Toekomst ging het alsnog helemaal mis voor Ajax Onder 18.

In de 71ste minuut profiteerde Yousseff Chermiti slim van de ruimte die hem werd geboden door de Ajax-verdedigiing en de aanvaller kan zodoende een voorzet vanaf links tot doelpunt verwerken. Met nog drie minuten op de klok was de comeback van Sporting compleet. De mee opgekomen verdediger Chico Lamba kopte raak uit een indraaiende voorzet, tot grote vreugde van alles en iedereen bij de bezoekers. Ajax Onder 18 had de koppositie in handen, maar eindigt uiteindelijk op de derde plaats in de UEFA Youth League, met tien punten. Net zoveel als Borussia Dortmund, maar de Duitsers, dinsdag met 6-2 te sterk voor Besiktas, hebben een beter onderling resultaat. Sporting eindigt uiteindelijk bovenaan in de groep met elf punten.